FC Barcelona: XI confirmado para visitar al Alavés FOTO: FC BARCELONA

Después del Clásico y de la rúa de los campeones, esto no se detiene. El FC Barcelona con la euforia que conlleva celebrar una Liga, se enfrentan al Alavés (2:30 pm) en el Estadio de Mendizorroza. Los vascos se encuentran en plena lucha por la permanencia y, por ahora, ocupan plaza de descenso directo.

El conjunto culer está llevando a cabo una Liga espectacular. En casa, a falta del partido ante el Betis, los partidos se cuentan por victorias y también es el mejor visitante del campeonato.

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