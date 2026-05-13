FC Barcelona: XI confirmado para visitar al Alavés

Después del Clásico y de la rúa de los campeones, esto no se detiene. El FC Barcelona con la euforia que conlleva celebrar una Liga, se enfrentan al Alavés (2:30 pm) en el Estadio de Mendizorroza. Los vascos se encuentran en plena lucha por la permanencia y, por ahora, ocupan plaza de descenso directo.
El siguiente objetivo es la guinda del pastel: los 100 puntos. Con los 91 actuales, los azulgranas necesitan tres victorias en los últimos tres partidos para conseguir una cifra histórica en el campeonato estatal. Quedan Alavés, Betis y Valencia. Solo el Real Madrid de Mourinho (2011-12) y el Barça de Tito Vilanova (2012-13) han llegado a estos 100 puntos.
XI DEL FC BARCELONA VS ALAVÉS
Wojciech Szczesny, Pau Cubarsí, Álvaro Cortés, Jules Koundé, Alejandro Baldé, Casadó, Marc Bernal, Roony, Dani Olmo, Marcus Rashford y Robert Lewandowski
FUENTE: FC BARCELONA