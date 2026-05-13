José Caballero: "Diez días, eso es lo máximo que quiero tomar"

José Caballero no quiere perder mucho tiempo fuera del diamante luego de ser colocado en la lista de lesionados de diez días en los Yankees de New York y en su lugar los del Bronx llamaron a Anthony Volpe.

"Sí, bastante decepcionado, siento que podría estar de vuelta antes, sabes, no queremos correr riesgos. Es temprano en la temporada y prefiero simplemente irme y estar bien y luego regresar", señaló Caballero.

"Diez días, eso es lo máximo que tomaré, un descanso allí", expresó "Chema". Añadió: "Definitivamente tenía algo, como que me conozco, si no hubiera sido nada no habría salido del juego...así que definitivamente había algo ahí, no pensé que fuera una fractura."

"Quiero estar ahí, quiero ayudar al equipo, quiero ser parte de él, contribuir a conseguir victorias y seguir adelante", sentenció "Chema".

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