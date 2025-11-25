MLS: Aníbal Godoy le ganó la partida a Carlos Harvey para avanzar a la final de Conferencia

El San Diego FC de Aníbal Godoy , club debutante en esta temporada de la MLS, se clasificó este lunes para la final de la Conferencia Oeste tras ganarle por 1-0 al Minnesota United de Carlos Harvey con un gol del danés Anders Dreyer.

El San Diego, en el que el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano empezó como suplente y saltó al campo en el minuto 78, se jugará el pase a la final de la MLS Cup el próximo fin de semana contra el Vancouver del alemán Thomas Muller.

Dreyer, que firmó 22 goles y 20 asistencias en la temporada de la MLS, decidió el partido contra el Minnesota con un golazo espectacular, al rematar con potencia dentro del área una asistencia de tacón de Corey Baird en el minuto 72.

En el Este, la final de Conferencia la disputará el Inter Miami de Leo Messi contra el New York City.

FUENTE: EFE