Neymar Jr vuelve a generar polémica por supuesta infidelidad a su pareja

"Todo esto golpeó a una de las personas mas especiales en mi vida. La mujer que soñé seguir a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé tu intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública".