Nico González es baja para el Atlético de Madrid

Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club, con lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Champions League contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.
La baja de Nico, que sintió molestias en el encuentro de este domingo contra el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a pruebas para evaluar el alcance de la dolencia, se suma en la lista de bajas para los próximos encuentros a Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular y ya no jugó ninguno de los últimos tres choques contra Betis, Barcelona y Rayo.
FUENTE: EFE