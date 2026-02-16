Nico González es baja para el Atlético de Madrid FOTO: Atleti

Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club, con lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Champions League contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

Baja de Nico González “El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, informó el parte médico, que no especifica periodo de baja, como es habitual, aunque este tipo de lesiones necesitan al menos tres semanas de recuperación para volver a la competición.

