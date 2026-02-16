¡GRAN TRIUNFO! Girona derrota como local al FC Barcelona en LaLiga

El Girona FC venció como local 2-1 ante el FC Barcelona en partido correspondiente a la fecha 24 de la competición española (LaLiga) desde el Estadio Montilivi.

Los culés generaron peligro desde el inicio del partido, pero Lamine Yamal tuvo la más clara hasta ese momento al 17' con un mano a mano, que terminó con un tiro picadito, que detuvo bien el arquero Gazzaniga.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También Raphinha tuvo una en la última parte del primer tiempo, pero el disparo de pierna izquierda terminó en el poste.

Los locales reaccionaron con llegadas de Vanat, pero sin poder abrir el marcador.

En el cierre del primer tiempo, en la última jugada, la joven estrella culé Lamine Yamal ejecutó el disparo desde el punto penal, pero la pelota pegó en el poste.

Segundo tiempo de goles en el Girona vs FC Barcelona

Los dirigidos por el DT Hansi Flick fueron los encargados de abrir el marcador, con un gran golpe de cabeza del defensor central Pau Cubarsí al 60', pero de inmediato al 62' llegó solo en el área Thomas Lemar para poner el 1-1.

El Girona llevó más peligro en la recta final del partido y Fran Beltrán desde borde anotó al 86' para darle la ventaja al equipo de casa, en el definitivo gol para sumar 3 importantes puntos.

Con este resultado el Barcelona se queda en la segunda posición de la competición española, luego del triunfo del Real Madrid en la jornada del domingo.