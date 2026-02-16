NBA All Star 2026: Anthony Edwards ganó trofeo Kobe Bryant

Anthony Edwards pareció genuinamente sorprendido cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que había sido nombrado el Jugador Más Valioso del NBA All Star 2026 el domingo en el Intuit Dome.

Edwards quien levantó el Trofeo Kobe Bryant, que se entrega al All-Star más valioso de cada año. El efervescente jugador de 24 años de los Minnesota Timberwolves terminó siendo el mejor jugador del equipo ganador, y su equipo, USA Stars, sobrevivió al torneo de un solo día con formato de todos contra todos.

Espectáculo en la NBA

“Significa mucho”, dijo Edwards. “Quiero mucho a Minnesota, y sé que Minnesota me quiere a mí. Dije que no iba a darles un espectáculo, pero lo hice”.

El trofeo MVP debe su nombre a Bryant, en reconocimiento a sus actuaciones ganadoras del MVP en cuatro de los 15 juegos en los que jugó (fue seleccionado como All-Star 18 veces, pero se perdió tres juegos por lesiones).

Fue la actuación de Edwards en el cuarto y último partido la que le aseguró el MVP y le dio la victoria a USA Stars. Sus estadísticas fueron relativamente modestas: 8 puntos con 3 de 5 en tiros de campo. Pero, sumado a su trayectoria en los tres partidos de los Stars, los números hablaron por sí solos: un total de 32 puntos en 26 minutos, acertando 13 de sus 22 tiros (6-15 15:00).

Anthony Edwards encestó el triple que envió el primer partido de su equipo a la prórroga y les dio la ventaja momentos después. También anotó desde la profundidad en el siguiente partido de los Stars, lo que lo despistó temporalmente.

Duelo nacional en la NBA

Durante un tiempo, pareció posible que la tradición del All-Star de "héroes de la ciudad anfitriona" se reviviera en la competición de MVP. Kawhi Leonard, de los LA Clippers, ofreció el mayor espectáculo individual de la noche al anotar 31 puntos para los USA Stripes en una victoria por 48-45 que eliminó a World. Esto convirtió la final en un encuentro estrictamente nacional, desviándose del concepto inicial de jugadores estadounidenses contra internacionales (aunque la plantilla de World no contó con la participación de Giannis Antetokounmpo ni de Shai Gilgeous-Alexander por lesiones el domingo).

Quince veces en la historia del Juego de las Estrellas, el MVP ha sido ganado directamente o compartido por un jugador que representa al equipo local de la NBA. La más reciente fue hace un año, cuando el base de los Warriors, Stephen Curry, lo ganó en el Chase Center de San Francisco. Y anotar 31 puntos en el equivalente a un cuarto no se alejó mucho del récord de la NBA en la temporada regular, establecido por Klay Thompson, de los Warriors, en un partido contra Sacramento en enero de 2015.

Leonard parecía encaminado a ser nombrado MVP local cuando lideró a los Stripes con 11 de 13 tiros de campo, incluyendo 6 de 7 triples, superando a Wembanyama (19 puntos) y compañía. La estrella de los Clippers incluso sumó un par de robos en un día conocido por su apatía defensiva.

Pero Leonard solo sumó un punto en el último partido. Los Stars se pusieron 12-1 arriba y no flaquearon.

FUENTE: NBA