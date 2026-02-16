Kylian Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para Champions League

El Real Madrid, sin Bellingham, Asencio, Rodrygo y Militão, llegó este lunes a Lisboa para disputar mañana, martes, el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Benfica en el Estádio da Luz, recupera a Kylian Mbappé .

El avión del equipo blanco aterrizó sobre las 11:55 hora local (misma hora GMT) en el aeropuerto internacional Humberto Delgado de la capital lusa, desde donde se trasladó de inmediato a su hotel, antes del entrenamiento de esta tarde.

El Madrid del técnico Álvaro Arbeloa llega a Portugal con las novedades de Joan Martínez y Thiago Pitarch, que no estuvieron presentes en la derrota madridista (4-2) frente el equipo de José Mourinho con la que se cerró la fase de la liga de la 'Champions' y que obligó a los merengues a tener que pasar por una ronda extra.

Kylian Mbappé vuelve, pero el Real Madrid sufre bajas

En el hotel de la concentración un grupo de aficionados esperaba este lunes al Real Madrid, como Mohamed y Laura, una pareja de Málaga (España) de turismo por Lisboa que, al saber que el equipo llegaba hoy, no quisieron perder la ocasión de verlo de cerca.

Mohamed explicó a EFE que ya tenían el viaje reservado: "ha coincidido que el Madrid venía y digo, bueno, tengo que pasarme a verlos al hotel", indicó el joven, quien auguró que el combinado blanco ganará 0-2 al Benfica.

En opinión de Félix, un estudiante chino que estudia en Madrid pero que se ha criado en Portugal, y que estaba en el hotel con dos amigos, el resultado será de empate 1-1.

"Para el Real Madrid es difícil sin Rodrygo y Jude Bellingham sin poder jugar; el Benfica les pone nerviosos (al Real Madrid)", dijo a EFE