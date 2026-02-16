LALIGA Fútbol Internacional -  16 de febrero de 2026 - 07:26

Raphinha recibe el alta y está convocado para el duelo ante Girona

El FC Barcelona anunció a sus convocados, incluyendo a Raphinha, para medirse al Girona este lunes en LaLiga.

Raphinha recibe el alta y está convocado para el duelo ante Girona

Raphinha recibe el alta y está convocado para el duelo ante Girona

El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria ante el Girona de esta noche (21:00 CET/20:00 GMT).

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

Convocados con Raphinha para enfrentar al Girona

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa del Rey: Raphinha sigue sin entrenar a dos días del duelo contra el Atlético

FC Barcelona: Raphinha es duda para enfrentar al Atlético de Madrid en Copa del Rey

Eden Hazard: "Ahora mismo soy más taxista que futbolista"

Recomendadas

Últimas noticias