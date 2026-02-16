Raphinha recibe el alta y está convocado para el duelo ante Girona

El brasileño Raphael Dias ' Raphinha ', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria ante el Girona de esta noche (21:00 CET/20:00 GMT).

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

Convocados con Raphinha para enfrentar al Girona

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.