Raphinha recibe el alta y está convocado para el duelo ante Girona

El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria ante el Girona de esta noche (21:00 CET/20:00 GMT).
En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.
En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.
Convocados con Raphinha para enfrentar al Girona
Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.
Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.
Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.
Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.