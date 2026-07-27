FUTBOL Fútbol Internacional -  27 de julio de 2026 - 12:48

Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

El conjunto del Saprissa chocará ante el UMECIT FC sin Fidel Escobar en la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

FOTO: SAPRISSA

El Deportivo Saprissa sin Fidel Escobar y con Newton Williams disputará su cuarta edición consecutiva de la Copa Centroamericana 2026 tras clasificarse como el mejor equipo en la tabla general de la temporada 2025-26 de la Primera División de Costa Rica.

"Los Morados" llegan al torneo con un récord histórico de 10 victorias, 6 empates y 4 derrotas, igualando al CS Herediano con la mayor cantidad de triunfos de un club costarricense en la competición. Saprissa alcanzó los Cuartos de Final tanto en 2023 como en 2024, y buscará avanzar aún más en la edición de este año, donde iniciarán jugando ante UMECIT FC de la LPF en la jornada 1 del grupo C.

Escobar no fue inscrito en la plantilla del club tico, por lo cual han surgido muchos rumores de una posible salida de la institución.

UMECIT FC VS SAPRISSA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR COPA CENTROAMERICANA 2026

  • Fecha: Miércoles, 29 de julio de 2026
  • Hora: 7:00 pm
  • Lugar: Estadio Universidad Latina
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes de sociales de RPC Deportes
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