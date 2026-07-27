Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

El Deportivo Saprissa sin Fidel Escobar y con Newton Williams disputará su cuarta edición consecutiva de la Copa Centroamericana 2026 tras clasificarse como el mejor equipo en la tabla general de la temporada 2025-26 de la Primera División de Costa Rica.
Escobar no fue inscrito en la plantilla del club tico, por lo cual han surgido muchos rumores de una posible salida de la institución.
UMECIT FC VS SAPRISSA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR COPA CENTROAMERICANA 2026
- Fecha: Miércoles, 29 de julio de 2026
- Hora: 7:00 pm
- Lugar: Estadio Universidad Latina
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