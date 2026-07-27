Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

El Deportivo Saprissa sin Fidel Escobar y con Newton Williams disputará su cuarta edición consecutiva de la Copa Centroamericana 2026 tras clasificarse como el mejor equipo en la tabla general de la temporada 2025-26 de la Primera División de Costa Rica.

Rumbo a Panamá Este es el plantel que viaja para enfrentar el miércoles nuestro debut en Copa Centroamericana pic.twitter.com/e3GgSBuSBz — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) July 27, 2026

"Los Morados" llegan al torneo con un récord histórico de 10 victorias, 6 empates y 4 derrotas, igualando al CS Herediano con la mayor cantidad de triunfos de un club costarricense en la competición. Saprissa alcanzó los Cuartos de Final tanto en 2023 como en 2024, y buscará avanzar aún más en la edición de este año, donde iniciarán jugando ante UMECIT FC de la LPF en la jornada 1 del grupo C.