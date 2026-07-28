LPF: Tabla de posiciones tras jornada 1 del Apertura 2026

La jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) finalizó, después de 6 emocionantes encuentros en diferentes escenarios alrededor del país.
Por su parte en el Oeste, San Francisco FC y Herrera consiguieron triunfos.
Resultados J1 del Apertura 2026 de la LPF
Árabe Unido 2-2 CD Plaza Amador
Alianza FC 0-0 UMECIT FC
CD Universitario 1-2 San Francisco FC
Herrera FC 1-0 Unión Coclé
Veraguas United 1-1 CAI
Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J1
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 1 / 1
- Árabe Unido / 1 / 1
- Alianza FC / 1 / 1
- Sporting SM / 1 / 1
- Tauro FC / 1 / 1
- UMECIT FC FC / 1 / 1
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Herrera FC / 1 / 3
- San Francisco / 1 / 3
- CAI / 1 / 1
- Veraguas United / 1 / 1
- CD Universitario / 1 / 0
- Unión Coclé / 1 / 0