LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  28 de julio de 2026 - 08:10

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 1 del Apertura 2026

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 1 del Apertura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 1 del Apertura 2026

La jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) finalizó, después de 6 emocionantes encuentros en diferentes escenarios alrededor del país.

En la Conferencia Este todos los equipos sumaron, en 3 empates, el último de ellos entre Tauro FC y Sporting Sn Miguelito en el Rommel Fernández.

Por su parte en el Oeste, San Francisco FC y Herrera consiguieron triunfos.

Resultados J1 del Apertura 2026 de la LPF

Árabe Unido 2-2 CD Plaza Amador

Alianza FC 0-0 UMECIT FC

CD Universitario 1-2 San Francisco FC

Herrera FC 1-0 Unión Coclé

Veraguas United 1-1 CAI

Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J1

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • CD Plaza Amador / 1 / 1
  • Árabe Unido / 1 / 1
  • Alianza FC / 1 / 1
  • Sporting SM / 1 / 1
  • Tauro FC / 1 / 1
  • UMECIT FC FC / 1 / 1

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • Herrera FC / 1 / 3
  • San Francisco / 1 / 3
  • CAI / 1 / 1
  • Veraguas United / 1 / 1
  • CD Universitario / 1 / 0
  • Unión Coclé / 1 / 0

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