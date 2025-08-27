Plaza Amador vs Alianza FC: EN VIVO J5 de la Copa Centroamericana 2025

Llegada al Rommel
Ya estamos en el Rommel. pic.twitter.com/RPkRbOxmRN— CD Plaza Amador (@cdplazaamador) August 27, 2025
COPA CENTROAMERICANA
Sigue el minuto a minuto del CD Plaza Amador vs Alianza FC en la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.