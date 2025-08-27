EN VIVO

COPA CENTROAMERICANA

Plaza Amador vs Alianza FC: EN VIVO J5 de la Copa Centroamericana 2025

Plaza Amador vs Alianza FC: EN VIVO J5 de la Copa Centroamericana 2025

Plaza Amador vs Alianza FC: EN VIVO J5 de la Copa Centroamericana 2025

Fútbol Internacional - 

Sigue el minuto a minuto del Plaza Amador vs Alianza en la J5 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Sigue el minuto a minuto del CD Plaza Amador vs Alianza FC en la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Live Blog Post

Llegada al Rommel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cdplazaamador/status/1960837992505073964&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del Alianza FC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1960838003724546417&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del CD Plaza Amador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1960836742937743832&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Centroamericana 2025: Equipos clasificados a cuartos de final

Copa Centroamericana 2025: Tabla de posiciones de los equipos panameños

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 5 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias