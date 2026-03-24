Michael Amir Murillo quiere tener la idea clara de lo que quiere Thomas Christiansen

Michael Amir Murillo junto al resto de los jugadores de la Selección de Panamá, cumplieron este martes con su primer entrenamiento en territorio africano, cumpliendo con su preparación de cara a los partidos amistosos frente al seleccionado de Sudáfrica en el marco de la última fecha FIFA previo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Un total de 18 jugadores estuvieron presente en este primer entrenamiento en la ciudad de Durban, en el Sugar Ray Xulu Stadium , ubicado a unos 25 minutos del hotel de concentración.

Bajo un clima agradable de unos 22 grados centígrados, con el cielo totalmente nublado, el equipo entrenó por espacio de 90 minutos, bajo la mirada atenta del entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico.

Impresiones de Michael Amir Murillo

Antes del entrenamiento, el lateral derecho Amir Murillo brindó unas palabras sobre las expectativas del equipo de cara a estos dos partidos ante el elenco sudafricano y la importancia de aprovechar estos días pensando ya en el Mundial.

“Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial”, expresó el defensor del Besiktas, de Turquía.

Murillo recalcó la importancia de estos partidos y de la oportunidad que representa esta fecha FIFA de poder reunir el grupo, luego de ya casi 5 meses del último partido en el mes de noviembre por la última fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF.

Recordemos que el lateral derecho no pudo estar en los últimos dos partidos de las Eliminatorias debido a una lesión.

“Llegó bien, física y mentalmente, vengo con muchas ganas, luego de no haber podido jugar los últimos partidos con la Selección”, indicó.

Sobre el rival, mencionó que se trata de un equipo exigente y que seguramente será una buena prueba pensando en lo que se van a encontrar en el próximo Mundial.

“Todos sabemos lo que es Sudáfrica, son una gran selección, tienen jugadores buenos y esperemos que sea un buen partido para nosotros”, detalló.

FUENTE: EFE