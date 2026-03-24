Béisbol Mayor Beisbol mayor Panamá -  24 de marzo de 2026 - 18:01

Béisbol Mayor 2026: Line-ups confirmados de Panamá Este y Colón

Repasa las alineaciones de Panamá Este y Colón en el choque del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Este y Colón definieron sus alineaciones para el duelo de este martes en la jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

El mánager Hipólito Ortiz le dará la pelota a Harold Araúz para subir al montículo por los colonenses, mientras que el timonel Alan Vergara a Maximiliano Gooding por los Potros.

Los "Beep Beep" se encuentran ubicados en la séptima posición con récord de 5-4 y el equipo del Este es último con marca de 1-8.

El choque a disputarse en el Estadio Roberto Mariano Bula, se jugará desde las 7:00 p.m. por la señal de RPC.

Line-up de Panamá Este - Béisbol Mayor 2026

  1. Joey Wood 2B
  2. Nelson Bonilla RF
  3. Jesús Ortiz SS
  4. Jordan Jiménez 1B
  5. Josué Ayarza R
  6. Julio Miranda DH
  7. Jorge Reyes 3B
  8. Joel Lewis CF
  9. Jesús Delgado LF

Lanzador abridor: Maximiliano Gooding

Line-up de Colón

  1. Edgar Muñoz LF
  2. Jesús López 3B
  3. Jhadiel Santamaría 1B
  4. Víctor Moscote R
  5. Germain Ruiz DH
  6. Jason Patterson SS
  7. Jorge Bishop 2B
  8. Anmi Ortega RF
  9. Omar Ortega CF

Lanzador abridor: Harold Araúz

