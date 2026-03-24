Juegos Suramericanos de la Juventud: Anuncian recorrido de la antorcha

En un ambiente de entusiasmo, compromiso y visión de futuro, se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial en la que se anunció el recorrido de la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud , símbolo de unidad, esfuerzo y espíritu deportivo que marcará el inicio del camino hacia esta gran celebración continental.

Durante el encuentro, autoridades deportivas y representantes del comité organizador presentaron los detalles del trayecto que seguirá la antorcha, el cual recorrerá diversos puntos emblemáticos del país, acercando el mensaje de los Juegos a comunidades, jóvenes atletas y ciudadanía en general, y promoviendo valores como la amistad, la inclusión y el trabajo en equipo.

El acto contó con la participación de Miguel Ordoñez, Director General de Pandeportes; Damaris Young, Presidenta del Comité Olímpico; Anamae Orillac, Directora General de los Juegos y Hector Bultrón, Coordinador de Cultura experiencias, quienes destacaron que el recorrido de la antorcha representa mucho más que un traslado simbólico: es una invitación a creer en el potencial de la juventud suramericana y en el deporte como motor de transformación social.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud reunirán a jóvenes deportistas de distintos países de la región, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y proyección del talento juvenil, así como una plataforma para fortalecer los lazos de integración entre las naciones de Sudamérica.

Al cierre de la conferencia de prensa, se extendió una invitación a la población a sumarse al recorrido de la antorcha y a vivir de cerca este símbolo de energía, esperanza y compromiso con el deporte y la juventud y que estará A Otro Nivel.

Recorrido de la antorcha - Juegos Suramericanos de la Juventud

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