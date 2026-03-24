MLB MLB -  24 de marzo de 2026 - 16:44

MLB: ¿Dónde ver el debut de José Caballero en la temporada 2026 con los Yankees?

Los Yankees de José Caballero y los Gigantes chocarán en el Opening Night, dando inicio a la temporada 2026 de la MLB.

MLB: ¿Dónde ver el debut de José Caballero en la temporada 2026 con los Yankees?

MLB: ¿Dónde ver el debut de José Caballero en la temporada 2026 con los Yankees?

FOTO: MLB

Todas las miradas estarán puestas sobre San Francisco el miércoles, cuando los Yankees de Nueva York del panameño José Caballero y los Gigantes inaugurarán la temporada regular del 2026 con su muy anticipado choque en el Oracle Park como parte del la Opening Night de MLB.

¿Cuándo es el juego de la Opening Night de MLB y cómo puedes verlo?

El primer pitcheo del partido entre Yankees y Gigantes desde el Oracle Park de San Francisco está pautado para las 7:05 p.m del miércoles 25 de marzo. Se transmitirá a nivel mundial por Netflix, marcando la primera vez que un partido en vivo de MLB será emitido por este servicio.

"CHEMA" SERÁ TITULAR

Ante la ausencia de Anthony Volpe por lesión, el santeño de 29 años iniciará la campaña como el titular en el campocorto, teniendo una gran responsabilidad desde el día inaugural.

El pelotero picado en el draft del 2017 por los Arizona Diamondbacks en la Ronda: 7, Selección General: 202, jugó 40 encuentros con los Yankees en el 2025, bateando para .266 producto de 21 imparables, 3 cuadrangulares, 6 dobles, 9 empujadas, 15 anotadas, 15 bases robadas, 14 bases por bolas y 18 ponches.

FUENTE: MLB

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