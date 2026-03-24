Clásico Mundial 2026: Subastan famosa cafetera de Italia por 16,510 dólares

A diferencia de la “Bebida Secreta de Michael Jordan” en "Space Jam", lo que impulsó a la selección de Italia a la semifinal del Clásico Mundial 2026 era bastante conocido, incluso antes de que Vinnie Pasquantino tuviera el primer juego de tres jonrones en la historia del torneo.

Después de cada uno de los recorridos de Pasquantino por el diamante, el cañonero marchaba hacia el dugout para servirse un trago de café espresso. Como el barista del equipo, también lo hacía después de cada uno de los bambinazos de sus compañeros.

Ahora, el público en general tuvo la oportunidad de poseer el famoso amuleto de este año.

Monto de la subasta de cafetera de Italia

La máquina de espresso de Italia fue listada en las subastas de MLB y al final la oferta ganadora tuvo un valor de ¡US$16,510! Todas las ganancias netas de la venta beneficiarán al Southwest Autism Research & Resource Center.

La máquina ha sido autenticada por su uso en la victoria de Italia en la fase de grupos sobre los Estados Unidos, el triunfo en los cuartos de final sobre Puerto Rico y la derrota en la semifinal ante Venezuela. Cuenta con el logo de la letra "I" de Italia en cada lado, tres logos del Clásico Mundial de Béisbol, calcomanías con los números de los jugadores y una pegatina que dice "El béisbol no es aburrido" ("Baseball isn’t boring").

Italia apenas comenzó a usar los tragos de espresso como celebración de jonrones este año, pero la presencia de una cafetera en el dugout se remonta al Clásico del 2023. Y esta vez, ayudó a la escuadra azzurri a lograr su avance más profundo en la historia del torneo.

El manager debutante, Francisco Cervelli, se adaptó rápidamente a la tradición.

“Va a todas partes con nosotros”, dijo Cervelli. “Es algo normal. La tenemos en el autobús. La hemos tenido en el dugout, en todas partes”.

Otros no fueron tan rápidos para apreciar el sabor, como el séptimo mejor prospecto de los Filis, Dante Nori. Pero un juego de dos jonrones contra Brasil fue un buen impacto para el paladar.

“No me gusta el café, así que no sabía muy bien”, dijo entre risas Nori después del juego. “El primero en especial, fue como, 'Ugh'. Pero el segundo, como que me gustó un poquito más”.

FUENTE: MLB