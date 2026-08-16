LaLiga Fútbol Internacional -  16 de agosto de 2026 - 14:12

RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO, la J2 de LaLiga

El Real Madrid afronta el inicio de LaLiga en la jornada 2 ante el Espanyol, luego de tener un determinado número de jugadores que llegaron lejos en el Mundial.

RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha

RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO, la J2 de LaLiga

FOTO / @realmadrid

El Real Madrid afronta el inicio de LaLiga en la jornada dos visitando al RCD Espanyol, luego de tener un determinado número de jugadores que llegaron lejos en el Mundial 2026.

El conjunto catalán inició el torneo enfrentando al Levante 3-0 con doblete de Roberto Fernández y otro tanto de Tyrhys Dolan.

Mientras que el equipo de José Mourinho viene de ganar 3-0 al Schalke 04 en su último partido de pretemporada con goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí.

Fecha, hora y dónde seguir Espanyol vs Real Madrid

Fecha: 22 de agosto

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: RCDE Stadium

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

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