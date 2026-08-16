RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO, la J2 de LaLiga

El Real Madrid afronta el inicio de LaLiga en la jornada dos visitando al RCD Espanyol, luego de tener un determinado número de jugadores que llegaron lejos en el Mundial 2026.
Mientras que el equipo de José Mourinho viene de ganar 3-0 al Schalke 04 en su último partido de pretemporada con goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí.
Fecha, hora y dónde seguir Espanyol vs Real Madrid
Fecha: 22 de agosto
Hora: 2:30 P.M.
Lugar: RCDE Stadium
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes