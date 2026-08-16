RCD Espanyol vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO, la J2 de LaLiga FOTO / @realmadrid

El Real Madrid afronta el inicio de LaLiga en la jornada dos visitando al RCD Espanyol, luego de tener un determinado número de jugadores que llegaron lejos en el Mundial 2026.

El conjunto catalán inició el torneo enfrentando al Levante 3-0 con doblete de Roberto Fernández y otro tanto de Tyrhys Dolan.

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