Thomas Christiansen se muestra contento por el rendimiento de los jóvenes en la gira Asiática

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen se refirió a los nuevos jugadores que le dio minutos en la Gira Asiática, luego del empate 1-1 y derrota en los penales.

"El partido sirvió para ver nuevos jugadores en el terreno de juego, le dimos la oportunidad a Giovany Herbert y en el segundo tiempo le dimos chance a jugadores jóvenes que pueden aportar a la selección en el futuro".

Thomas Christiansen responde el cambio de Fulo y Coco

"Esta gira era para ver jugadores jóvenes, Fulo y Coco ya sabemos lo que dan, no tuvimos la velocidad que se podía, nos faltó, cambié a estos dos jugadores para ver a los jóvenes, Davis Murillo me dio las gracias por hacerlo jugar y le dije que no, que ellos se lo han ganado con mérito propio".

Giovany Herbert fue uno de los jugadores que ha destacado en al gira asiática y el entrenador se refirió a él.

"Estoy contento por como se han presentado en el partido con tranquilidad y Herbert lo hemos visto como es en partidos y entrenamientos. Jiménez un jugador con futuro bueno, hay muchos jugadores que lo han hecho bien".