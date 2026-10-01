MAREA ROJA Marea Roja -  1 de octubre de 2026 - 13:01

Thomas Christiansen se muestra contento por el rendimiento de los jóvenes en la gira Asiática

Thomas Christiansen habló en rueda de prensa luego del partido ante Nueva Zelanda en la gira Asiática y se refirió a los jugadores nuevos.

Thomas Christiansen

Thomas Christiansen

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen se refirió a los nuevos jugadores que le dio minutos en la Gira Asiática, luego del empate 1-1 y derrota en los penales.

"El partido sirvió para ver nuevos jugadores en el terreno de juego, le dimos la oportunidad a Giovany Herbert y en el segundo tiempo le dimos chance a jugadores jóvenes que pueden aportar a la selección en el futuro".

Thomas Christiansen responde el cambio de Fulo y Coco

"Esta gira era para ver jugadores jóvenes, Fulo y Coco ya sabemos lo que dan, no tuvimos la velocidad que se podía, nos faltó, cambié a estos dos jugadores para ver a los jóvenes, Davis Murillo me dio las gracias por hacerlo jugar y le dije que no, que ellos se lo han ganado con mérito propio".

Giovany Herbert fue uno de los jugadores que ha destacado en al gira asiática y el entrenador se refirió a él.

"Estoy contento por como se han presentado en el partido con tranquilidad y Herbert lo hemos visto como es en partidos y entrenamientos. Jiménez un jugador con futuro bueno, hay muchos jugadores que lo han hecho bien".

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Nueva Zelanda

Selección de Panamá vs Nueva Zelanda, EN VIVO amistoso desde Yokohama

Thomas Christiansen reconoce la calidad del atacante Chris Wood

Recomendadas

Últimas noticias