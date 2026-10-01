MLB: Partido para hoy jueves 1 de octubre en Wild Card

Gracias a las barridas de los Medias Blancas, Padres y Yankees, el jueves sólo tendremos un juego decisivo, de vida o muerte, en la Serie del Comodín de la MLB . Pero vaya partidazo que promete ser.

Tenemos a dos rivales del Este de la Liga Nacional con mucha historia entre ellos, incluyendo una fuerte animosidad esta misma temporada. ¿Volverán los Phillies de Philadelphia a imponerse a los Bravos de Atlanta en la postemporada, después de eliminarlos en la Serie Divisional de la Liga Nacional tanto en 2022 como en 2023? ¿O saldrán airosos los Bravos, como ocurrió en la lucha por la división en 2026, enviando a un veterano equipo de Filadelfia a una temporada muerta llena de incertidumbre? Sea quien sea el derrotado, el desenlace será doloroso.

Los Filis estaban a seis outs de una derrota que pondría fin a su temporada y de casi seguros cambios en el receso de campaña.

Pero entonces sucedió lo increíble. Los Phillies ganaron en 10 entradas, 4-3, enviando la serie a un Juego 3 el jueves. Kyle Schwarber y Harper conectaron jonrones consecutivos en la octava entrada para empatar el partido. Alec Bohm bateó un cuadrangular hacia el campo opuesto en la 10ma entrada para tomar la ventaja. El novato Andrew Painter lanzó tres entradas de relevo sin permitir carreras en la primera actuación de postemporada de su carrera.

Partido para hoy jueves 1 de octubre - MLB

Phillies de Philadelphia vs Bravos de Atlanta - Truist Park (7:00 p.m)

FUENTE: MLB