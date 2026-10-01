MLB: ¿Cómo quedaron definidos las series divisionales en la Americana y Nacional?

Las emociones de la postemporada 2026 están en su máxima expresión, con octubre entrando en escena para conocer al próximo campeón de la Serie Mundial en la MLB .

Los Rays (campeón del Este LA), Guardianes (Campeón central LA), Dodgers (campeón Oeste LN) y Cerveceros (Campeón central LN), se instalaron en la siguiente etapa como campeones de división con mejor marca en la campaña regular.

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En las series del Wild Card, los Yankees barrieron a Medias Rojas de Boston (2-0), Medias Blancas barrieron a Astros (2-0) y Padres de San Diego también barrieron a los Cachorros de Chicago (2-0).

SERIES DIVISIONALES DE LA POSTEMPORADA 2026 EN LA MLB

Liga Americana

Medias Blancas de Chicago vs Guardianes de Cleveland

Yankees de Nueva York vs Rays de Tampa Bay

Liga Nacional

Padres de San Diego vs Cerveceros de Milwaukee

Phillies/Bravos vs Los Ángeles Dodgers

Las series son al mejor de cinco partidos (el que gana 3 avanza)