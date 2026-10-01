Selección de Panamá: "Contento por el gol y gracias a Dios pude hacer un buen partido", Giovany Herbert

El mediocampista de la selección de Panamá Giovany Herbert habló luego del empate 1-1 ante Nueva Zelanda en amistoso fecha FIFA de la Copa Kirin.

Herbert, de 21 años de edad fue protagonista, estrenándose como goleador de "La Roja" con una buena definición de pierna izquierda sobre el cierre del primer tiempo en el Estadio de Yokohama.

Palabras de Giovany Herbert

"Muy contento por el gol creo que hicimos un buen partido, sentí el respaldo de los compañeros, antes de salir del campo me hablaron, me dieron consejos. Creo que cuando uno llega a la selección se tiene que competir para jugar los partidos bien y es alfo que siempre he tenido, trabajar duro", mencionó Herbert.

"Arrancar de titular fue algo muy bueno para mí, una oportunidad muy buena y la supe aprovechar, lastimosamente no se dio el resultado, pero es muy satisfactorio jugar con jugadores con experiencia y por eso pude hacer un buen partido también, porque tuve jugadores con experiencia al lado", finalizó el jugador del Kryvbas Kryvyi Rih.