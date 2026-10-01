Ecuador vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026

Ecuador vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026 FOTO: IA

La Selección de Panamá y Ecuador se verán las caras en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, un torneo de fútbol amistoso organizado en Japón con participación de clubes o selecciones.

Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen vienen de perder en penales frente a Nueva Zelanda (3-5), después de igualar 1-1 en los 90' minutos de la primera semifinal disputada en el Estadio Internacional de Yokohama.

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