FUTBOL Marea Roja -  1 de octubre de 2026 - 10:33

Ecuador vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026

Conoce todos los detalles del duelo por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 entre la selección de Panamá y Ecuador.

Ecuador vs Panamá: Fecha
Ecuador vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026FOTO: IA

La Selección de Panamá y Ecuador se verán las caras en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, un torneo de fútbol amistoso organizado en Japón con participación de clubes o selecciones.

Por su parte, Ecuador bajo el mando de Marcelo Gallardo, también perdió en la tanda de los penaltis (5-4) contra Japón, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

ECUADOR VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA KIRIN 2026

  • Fecha: Lunes, 5 de octubre de 2026
  • Hora: 1:30 a.m.
  • Lugar: Estadio Nacional de Tokio
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes

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