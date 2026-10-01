Ecuador vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026

La Selección de Panamá y Ecuador se verán las caras en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, un torneo de fútbol amistoso organizado en Japón con participación de clubes o selecciones.
Por su parte, Ecuador bajo el mando de Marcelo Gallardo, también perdió en la tanda de los penaltis (5-4) contra Japón, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.
ECUADOR VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA KIRIN 2026
- Fecha: Lunes, 5 de octubre de 2026
- Hora: 1:30 a.m.
- Lugar: Estadio Nacional de Tokio
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes