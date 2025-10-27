Real Madrid vs FC Barcelona: ¿Cómo quedó el historial en El Clásico?

El Real Madrid y FC Barcelona protagonizaron El Clásico número 262 con un triunfo para los "Merengues" que les permitió alejarse a cinco puntos en el liderato de LaLiga.

Desde aquel primer encuentro en 1902, y contabilizando el duelo de la Copa de la Coronación, se han celebrado un total de 262 partidos entre Real Madrid y FC Barcelona, 191 de ellos en LALIGA.

El balance hasta el momento es de 106 triunfos blancos, 104 azulgrana y 52 empates, con 433 goles de los catalanes y 445 de los madrileños.

Si hablamos únicamente de LALIGA EA SPORTS, se han celebrado 191 partidos, en los que las estadísticas de Real Madrid y FC Barcelona se encuentran parejos: con 80 triunfos del Real Madrid y 76 del FC Barcelona, además de 35 empates. En cuanto a goles, ligera ventaja azulgrana: 309 a 310.