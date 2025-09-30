Real Madrid vs Villarreal: Fecha, hora y dónde seguir la J8 de LaLiga

El Real Madrid buscará mantenerse cerca del FC Barcelona en LaLiga luego de perder en el Derbi ante el Atlético, pero para la siguiente fecha, tendrán un duro rival que está en la parte alta de la tabla.
Los de Xabi Alonso vienen de caer 5-2 en su visita al Metropolitano para perder el liderato de liga para quedarse con 18 puntos. Pero en Champions volvieron a la senda del triunfo con un contundente 5-0 ante FC Kairat Almaty.
El Madrid ganó los dos partidos la temporada pasada ante el "Sub marino amarillo", primero 2-0 y luego 2-1.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Villarreal
Fecha: Sábado 4 de octubre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com