Real Madrid vs Villarreal: Fecha, hora y dónde seguir la J8 de LaLiga

El Real Madrid buscará mantenerse cerca del FC Barcelona en LaLiga luego de perder en el Derbi ante el Atlético, pero para la siguiente fecha, tendrán un duro rival que está en la parte alta de la tabla.

El Vilarreal visita el Estadio Santiago Bernabéu ubicados en la tercera posición en la tabla con 16 unidades. En la última fecha vencieron 1-0 al Athletic Club con gol de Alberto Moleiro.

Los de Xabi Alonso vienen de caer 5-2 en su visita al Metropolitano para perder el liderato de liga para quedarse con 18 puntos. Pero en Champions volvieron a la senda del triunfo con un contundente 5-0 ante FC Kairat Almaty.

El Madrid ganó los dos partidos la temporada pasada ante el "Sub marino amarillo", primero 2-0 y luego 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Villarreal

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com