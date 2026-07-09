Tomás Rodríguez podría llegar a un grande del fútbol de Ecuador

El delantero panameño Tomás Rodríguez podría convertirse en nuevo jugador del Barcelona SC de Ecuador , luego de que el club se encuentre muy cerca de concretar su incorporación de cara a la próxima temporada.

Las negociaciones avanzan entre las partes y la operación contempla que el conjunto ecuatoriano adquiera un porcentaje de la ficha del atacante, actualmente perteneciente al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Barcelona está a un paso de fichar a Tomás Rodríguez, delantero de la selección de Panamá. *Se trabaja para comprarle un porcentaje del pase a Saprissa y que firme contrato por 3 años. pic.twitter.com/KLGVIaaNCi

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Barcelona trabaja en los últimos detalles para cerrar el acuerdo con el club costarricense y, una vez completada la negociación, Rodríguez firmaría un contrato por tres años con la institución guayaquileña.

Tomás Rodríguez y su experiencia en el Mundial 2026

El delantero de 27 años con pasado en Alianza FC, Sporting San Miguelito y Monagas SC, busca una nueva oportunidad en su carrera después de jugar dos partidos con la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026.