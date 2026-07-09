Mañana jueves a las 11:00 a. m., la Federación Panameña de Fútbol llevará a cabo una conferencia de prensa para definir el futuro de Thomas Christiansen al mando de la selección nacional, informó el periodista Edgardo Vidal en el programa A La Candela.

Esta convocatoria se produce tras el vencimiento de su contrato el pasado 30 de junio, luego de la eliminación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué pasará con Thomas Christiansen? La FPF anuncia conferencia de prensa para este viernes sobre el futuro del entrenador de la selección de Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/IigTjcBURI

Thomas Christiansen: ¿Renovará con la selección de Panamá?

Ante la incógnita de su renovación, trascendió que, si el estratega no continúa, la federación buscará un perfil similar al que presentaba el técnico cuando asumió el cargo en agosto de 2020.

Está previsto que las elecciones de la FPF se lleven a cabo en diciembre. Ante esto, existe la posibilidad de asignar a un técnico interino para el combinado nacional; aunque, según adelanta José Ángel Rodríguez, otra de las opciones que se maneja es contratar al nuevo director definitivo antes de los comicios.