Villarreal vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J17 de LaLiga

El FC Barcelona visitará este domingo al Villarreal por la jornada 17 de LaLiga en busca de tres puntos valiosos para continuar cómodos en el liderato del torneo en España.
Por su parte, el Villarreal viene de medirse al Racing en la Copa del Rey y no disputaron su partido ante el Levante y su último partido fue el miércoles en la Champions League cuando perdieron 3-2 ante el Copenhague.
Fecha, hora y dónde ver Villarreal vs FC Barcelona en la jornada 17 de LaLiga
- Fecha: Domingo, 21 de diciembre de 2025
- Hora: 10:15 am
- Lugar: Estadio La Cerámica
- Dónde ver: Seguir todos los detalles en RPCTV.com y las cuentas de Deportes RPC.