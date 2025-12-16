LALIGA Fútbol Internacional -  16 de diciembre de 2025 - 17:30

Villarreal vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J17 de LaLiga

El Villarreal recibirá al FC Barcelona este domingo en el estadio de La Cerámica en la jornada 17 de LaLiga.

El FC Barcelona visitará este domingo al Villarreal por la jornada 17 de LaLiga en busca de tres puntos valiosos para continuar cómodos en el liderato del torneo en España.

Los blaugranas vienen de vencer 2-0 al Guadalajara en eliminatoria de 32 en la Copa del Rey, mientras que en LaLiga, lograron vencer al Osasuna 2-0 por la fecha 16.

Por su parte, el Villarreal viene de medirse al Racing en la Copa del Rey y no disputaron su partido ante el Levante y su último partido fue el miércoles en la Champions League cuando perdieron 3-2 ante el Copenhague.

  • Fecha: Domingo, 21 de diciembre de 2025
  • Hora: 10:15 am
  • Lugar: Estadio La Cerámica
  • Dónde ver: Seguir todos los detalles en RPCTV.com y las cuentas de Deportes RPC.
