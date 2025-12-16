Villarreal vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J17 de LaLiga

El FC Barcelona visitará este domingo al Villarreal por la jornada 17 de LaLiga en busca de tres puntos valiosos para continuar cómodos en el liderato del torneo en España.

Los blaugranas vienen de vencer 2-0 al Guadalajara en eliminatoria de 32 en la Copa del Rey, mientras que en LaLiga, lograron vencer al Osasuna 2-0 por la fecha 16.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse