"Voy a trabajar duro, quiero reencontrarme con los goles ", Gabriel Torres

Es el tercer club chileno al que llega Gabriel Torres, quien tuvo su paso anteriormente por el Huachipato y la U de Chile.

Palabras de Gabriel Torres

"La llegada al club se da de muy buena forma, venía ya hablando con el profe y con Víctor, fueron varias semanas de negociaciones, hay que valorar el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerme acá, estoy muy contento de venir acá y ayudar al equipo a seguir creciendo. Estoy con ritmo y a disposición del profe", recalcó Gabriel Torres.

El experimentado atacante panameño habló un poco sobre su estado físico y la posición en la que podría jugar en el campo de juego.

"Físicamente estoy haciendo un readaptamiento físico, hoy tuve la oportunidad de estar con mis compañeros haciendo un poco con pelota. Lo que he hablado con el profe hay diferentes funciones que puedo cumplir, como media punta o como 9, ya será decisión de el donde crea que puedo aportarle mejor al equipo", destacó Gabriel Torres.

El panameño de 33 años de edad también habló de el contraste que ha tenido sobre el tema de sus goles en los últimos años.

"Ha sido un contraste que lleva muchas cosas, pero no me gusta dar excusas, simplemente lo veo en que la forma de los los equipos que llegue no me beneficiaban mucho."

"Lo más importante va a ser que Antofagasta gané los partidos, más importante que marcar un gol o dar una asistencia."

"Quiero reencontrarme con los goles y con el jugador que marca la diferencia", dijo Gabriel Torres en el cierre de la conferencia de prensa tras su llegada al Antofagasta.