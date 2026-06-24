Mundial 2026: "Lo dimos todo en la cancha", José Fajardo

El delantero de la selección de Panamá José Fajardo habló en zona mixta para RPC, luego de la derrota ante Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Fajardo, de 32 años de edad destaca que se podía hacer más, pero que se dio todo en la cancha.

Palabras de José Fajardo en zona mixta del Mundial 2026

"Nosotros ahorita como digo no, nos vamos con la sensación que se podía hacer más, no se pudo, pero lo dimos todo en la cancha", mencionó "La Pantera".

"La meta de cada uno de mis compañeros, el poder sumar, hacer historia, pero el partido hay que tomarlo con seriedad, va a ser complicado, jugamos contra Inglaterra y esperar que las cosas nos salgan bien y poder golear", finalizó el atacante de la Universidad Católica del fútbol de Ecuador.

José Fajardo sumó minutos como titular ante el onceno de Croacia, disputando 83' minutos de partido, para luego darle paso a su también compañero e club Azarías Londoño. Anteriormente en en estreno en el Mundial 2026 ingresó de cambio por Cecilio Waterman, que fue el titular para esa ocasión.