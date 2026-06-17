FC Barcelona contrataca ante Florentino Pérez

El FC Barcelona emitió un comunicado contra Florentino Pérez tras unas declaraciones del presidente del Real Madrid en mayo.
El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.
El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan.
FUENTE: FC BARCELONA