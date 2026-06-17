FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de junio de 2026 - 11:58

FC Barcelona contrataca ante Florentino Pérez

El FC Barcelona emitió un comunicado contra Florentino Pérez tras unas declaraciones del presidente del Real Madrid en mayo.

FC Barcelona contrataca ante Florentino Pérez

FC Barcelona contrataca ante Florentino Pérez

El FC Barcelona emitió un comunicado contra Florentino Pérez tras unas declaraciones del presidente del Real Madrid en mayo.

Comunicado del FC Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.

El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan.

FUENTE: FC BARCELONA

En esta nota:
Seguir leyendo

Lamine Yamal esperaba ganar el Balón de Oro que se llevó Ousmane Dembélé

Bernardo Silva se incorpora al Real Madrid con un contrato de dos temporadas

Josué Vergara ficha por un grande de Bélgica

Recomendadas

Últimas noticias