FC Barcelona contrataca ante Florentino Pérez

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.

El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan.

FUENTE: FC BARCELONA