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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 12:05

Mundial 2026: Reacciones internacionales sobre la derrota de Panamá ante Croacia

La Selección de Panamá cayó ante Croacia por la mínima con un gol de Budimir para la segunda derrota en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Reacciones internacionales sobre la derrota de Panamá ante Croacia

Mundial 2026: Reacciones internacionales sobre la derrota de Panamá ante Croacia

FOTO / FPF

La Selección de Panamá cayó ante Croacia por la mínima con un gol de Budimir para la segunda derrota en el Mundial 2026.

Luego de caer ante Ghana inicialmente, Panamá cerrará su participación ante Inglaterra en busca de sus primeros puntos en una Copa del Mundo.

Reacciones internacionales de la Selección de Panamá tras la derrota en el Mundial 2026 ante Croacia

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