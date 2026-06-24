Mundial 2026: Reacciones internacionales sobre la derrota de Panamá ante Croacia

La Selección de Panamá cayó ante Croacia por la mínima con un gol de Budimir para la segunda derrota en el Mundial 2026.
Reacciones internacionales de la Selección de Panamá tras la derrota en el Mundial 2026 ante Croacia
Panama's World Cup adventure comes to an end They depart with their heads held high after representing their nation with pride pic.twitter.com/HVCfcJR5HR— OneFootball (@OneFootball) June 24, 2026
"I think tonight's hydration break in the second half completely altered the trajectory of the game."@ChrisWittyngham believes Panama could have gotten a goal if there wasn't a hydration break pic.twitter.com/XU2gPXZ4nr— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 24, 2026
Zlatan talks about the result of Croatia's must-win match against Panama@Ibra_official pic.twitter.com/i6TFbnOmyy— FOX Sports (@FOXSports) June 24, 2026
ANTE BUDIMIR y su alegría de MARCAR el GOL del triunfo de Croacia ante Panamá y LLENÓ DE ELOGIOS a Luka Modric, su capitán. #Croatia #Croacia #WorldCup #Futbol #FIFA pic.twitter.com/8LVnWASyHZ— Golazo Canadá (@GolazoCanadaTW) June 24, 2026
CROACIA GANÓ Y SIGUE CON VIDA— Diario Olé (@DiarioOle) June 24, 2026
Los europeos vencieron 1-0 a Panamá y llegan a la última fecha con chances de avanzar a 16avos
Los panameños quedaron eliminados
Los croatas enfrentarán a Ghana en busca de la clasificación (27/06) pic.twitter.com/tD8DA4ZHXA
FINALIZA EL SUEÑO MUNDIALISTA— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 24, 2026
Panamá cae por la mínima ante Croacia y dice adiós a la Copa del Mundo. pic.twitter.com/QjC8virXrl
¡TRIUNFO DE CROACIA!— TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2026
Gracias al tanto de Budimir, el combinado europeo venció por 1-0 a Panamá en el marco de la segunda fecha del Mundial.
Con este resultado, los dirigidos por Dali están terceros en el Grupo L con tres unidades, mientras que el equipo caribeño quedó… pic.twitter.com/Fj9oGprsi8
Nuevo vídeo— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026
Panamá volvió a demostrar que está preparada para competir contra cualquiera. La selección canalera puso contra las cuerdas a una Croacia repleta de experiencia y solo una acción aislada terminó decidiendo un partido tremendamente igualado.
Los balcánicos se… pic.twitter.com/hsC2eXmBx8