Mundial 2026: Cristian Martínez fue elegido MVP del partido ante Croacia

El mediocampista de la selección de Panamá Cristian Martínez se ganó el Premio al Jugador del Partido, en el cara a cara ante Croacia, en duelo del Grupo L de la Copa Mundial 2026 .

Panamá sufrió otra dura derrota en el torneo, una ante los croatas por marcador de 1-0, derrota que los elimina de la cita mundialista con tan solo dos partidos disputados.

La caída de "La Roja" dejó imágenes tristes, tras el pitazo final, pero también dejó una imagen para levantarse y aplaudir, la de "Fulo" Martínez con una sonrisa con el trofeo de MVP, un merito personal que ningún panameño ha tenido hasta el momento.

Cristian Martínez, MVP en duelo del Mundial 2026

Martínez, mediocampista de 29 años de edad fue elegido por la FIFA como el más destacado, en un partido donde compartió cancha junto a Luka Modric, Ante Budimir, Iván Perisic, Josko Gvardiol, entre otros destacados.

MERECIDO



Cristian Martínez se llevó el MVP, al mejor jugador en el partido, pese a la victoria de Croacia. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/frq8b5h7Sg — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 24, 2026

El actual jugador del Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel se lució en todos los sectores de la cancha, jugando en un inicio como extremo por derecha, con lucha, entrega, llegadas y generación de peligro, para cerrar jugando más retrasado en el centro del campo, en donde habitualmente aparecía.

El chorrillero ha sido hasta el momento una de las notas más alta del equipo de Thomas Christiansen, con garra y mostrando su enorme corazón en cancha.