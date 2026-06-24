Selección de Panamá vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

La Selección de Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Para el primer partido los ingleses lograron un contundente victoria ante Croacia por 4-2, pero para el segundo partido igualaron sin goles ante Ghana.

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Mientras tanto Panamá sufrió dos derrotas seguidas que lo dejaron eliminados de la Copa del Mundo tras dos fechas. Primero cayeron 1-0 ante Ghana con un gol en los minutos de reposición y luego ante Croacia por el mismo marcador.

En este último partido resaltó el partido de Cristian Martínez que fue elegido el mejor jugador del partido.

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha: Sábado 27 de junio

Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y la redes sociales de Deportes RPC