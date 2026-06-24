Selección de Panamá vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el  Mundial 2026

La Selección de Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Mientras tanto Panamá sufrió dos derrotas seguidas que lo dejaron eliminados de la Copa del Mundo tras dos fechas. Primero cayeron 1-0 ante Ghana con un gol en los minutos de reposición y luego ante Croacia por el mismo marcador.
En este último partido resaltó el partido de Cristian Martínez que fue elegido el mejor jugador del partido.
Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026
Fecha: Sábado 27 de junio
Hora: 4:00 P.M.
Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey
Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y la redes sociales de Deportes RPC