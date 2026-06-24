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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 15:23

Selección de Panamá vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

La Selección de Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Selección de Panamá vs Inglaterra: Fecha

Selección de Panamá vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el  Mundial 2026

FOTO / EFE

La Selección de Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Para el primer partido los ingleses lograron un contundente victoria ante Croacia por 4-2, pero para el segundo partido igualaron sin goles ante Ghana.

Mientras tanto Panamá sufrió dos derrotas seguidas que lo dejaron eliminados de la Copa del Mundo tras dos fechas. Primero cayeron 1-0 ante Ghana con un gol en los minutos de reposición y luego ante Croacia por el mismo marcador.

En este último partido resaltó el partido de Cristian Martínez que fue elegido el mejor jugador del partido.

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha: Sábado 27 de junio

Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y la redes sociales de Deportes RPC

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