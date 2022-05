Adalberto Carrasquilla anota en triunfo del Houston Dynamo

https://twitter.com/HoustonDynamo/status/1525641732678946816 FÚTBOL CHAMPAGNE pic.twitter.com/NROKzVG3fM — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 15, 2022

Pese a jugar con uno menos desde el minuto 35 tras la expulsión del sueco Adam Lundqvist, el Dynamo sentenció el triunfo con otro tanto anotado por el colombiano Carlos Darwin Quintero de penal al 53'.

El panameño Aníbal Godoy no estuvo en la convocatoria del Nashville SC para este partido.

Este es el segundo tanto con 'The Orange' para 'Coco', el primero de la presente temporada en la cual ha disputado once de once partidos, ocho de ellos siendo titular.

El Houston Dynamo ejerció en días pasados la opción de compra por Adalberto Carrasquilla, quien llegó al equipo estadounidense en agosto del 2021 en condición de préstamo desde el FC Cartagena de España.