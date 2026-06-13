Mundial 2026: Ismael Díaz destacó la intensidad de los partidos FOTO / FPF

"Intento aportar en lo que puedo, aportar dentro y fuera del campo y disfrutar porque es algo que no se vive todos los días", expresó Ismael Díaz en conferencia de prensa a pocos días del estreno de la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

"Un momento como este un jugador siente de todo, estamos hablando del torneo más importante a nivel del fútbol, uno siempre está a la expectativa de que pueda pasar, de cómo se pueda arrancar. Tengo muchas emociones ahora mismo. Por otro lado lo que se ha visto de los partido es mucha intensidad, un factor clave en esta Copa del Mundo y nosotros estamos claro de que va a ser así", añadió el jugador del León.

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