Ghana vs Selección de Panamá: ¿Cuál sería la alineación con la baja de Adalberto Carrasquilla?

La selección de Panamá enfrentará a Ghana el próximo 17 de junio en Toronto y hasta el momento Adalberto Carrasquilla es una duda para Thomas Christiansen, por eso se preguntan, cuál será el plan para medirse a su primer rival en el Mundial 2026.

En los amistosos ante Brasil y Bosnia, Thomas Christiansen utilizó a Yoel Bárcenas en la posición de Adalberto Carrasquilla, por lo que esto parece ser el plan perfecto para el entrenador.

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo los dos fijos, uno en portería y otro de lateral derecho, mientras que el debate en la central se vio reflejado en los amistosos: Jiovany Ramos, José Córdoba y Andrés Andrade pueden ser los titulares, pero un Edgardo Fariña podría ingresar.

La sorpresa sería por el lateral izquierdo, suena el nombre de César Blackman como ha ocurrido en los amistosos de preparación, por un tema de físico, en comparación con Eric Davis y Jorge Gutiérrez.

En el medio campo Carlos Harvey con Édgar Yoel Bárcenas y en ofensiva, José Luis Rodríguez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

¿Cuál sería tu once?