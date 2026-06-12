MAREA ROJA Marea Roja -  12 de junio de 2026 - 09:37

Ghana vs Selección de Panamá: ¿Cuál sería la alineación con la baja de Adalberto Carrasquilla?

Adalberto Carrasquilla sigue siendo baja con la selección de Panamá, no ha entrenado con el grupo y podría perderse el debut ante Ghana en el Mundial.

Ghana vs Selección de Panamá:

Ghana vs Selección de Panamá:

La selección de Panamá enfrentará a Ghana el próximo 17 de junio en Toronto y hasta el momento Adalberto Carrasquilla es una duda para Thomas Christiansen, por eso se preguntan, cuál será el plan para medirse a su primer rival en el Mundial 2026.

¿Cuál sería la probable alineación de la selección de Panamá ante Ghana?

En los amistosos ante Brasil y Bosnia, Thomas Christiansen utilizó a Yoel Bárcenas en la posición de Adalberto Carrasquilla, por lo que esto parece ser el plan perfecto para el entrenador.

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo los dos fijos, uno en portería y otro de lateral derecho, mientras que el debate en la central se vio reflejado en los amistosos: Jiovany Ramos, José Córdoba y Andrés Andrade pueden ser los titulares, pero un Edgardo Fariña podría ingresar.

La sorpresa sería por el lateral izquierdo, suena el nombre de César Blackman como ha ocurrido en los amistosos de preparación, por un tema de físico, en comparación con Eric Davis y Jorge Gutiérrez.

En el medio campo Carlos Harvey con Édgar Yoel Bárcenas y en ofensiva, José Luis Rodríguez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

¿Cuál sería tu once?

En esta nota:
Seguir leyendo

Premundial de Béisbol U12: WBSC Américas confirma sede del torneo

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá ya tiene calendario confirmado

Orlando Mosquera: "Somos Panamá, no nos sobra nada, ningún equipo es fácil"

Recomendadas

Últimas noticias