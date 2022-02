Álvaro Morata se ve quedándose en la Juventus

"Hablamos con el entrenador durante el mercato, de sus ideas. Me dijo que la llegada de Dusan me ayudaría y así ha sido. Estoy contento de estar aquí, si por mi fuera, me quedaría aquí siempre", dijo el español, de 29 años, en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Champions contra el Villarreal.

"Siempre he sentido su confianza (...) (Allegri) Es el primero en exigirme cosas, pero conoce mis límites. Me dijo que debía quedarme aquí y que confiaba en mí, ahora debo devolverle esta confianza", añadió.

Morata alabó la contribución de Vlahovic, llegado en enero procedente de la Fiorentina.

"Sólo aporta cosas positivas. Es joven, tiene una carrera maravillosa por delante. Se ha adaptado enseguida y espero que mañana (martes) podrá marcar sus primeros goles en la Liga de Campeones", subrayó Morata, cedido a la Juve por segundo año consecutivos por el Atlético de Madrid.

Paulo Dybala, tercera punta del tridente ofensivo desde la llegada de Vlahovic, será baja por lesión para la visita al Villarreal, confirmó Allegri, lamentando "una ausencia importante".

Con Giorgio Chiellini (gemelo) también lesionado, el otro pilar del eje de la defensa Leonardo Bonucci debería viajar, aunque, también tocado en los gemelos, vería el inicio del partido desde el banquillo.