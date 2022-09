Carlo Ancelotti: "Apuesto con juego sencillo para ganar"

"No ha sido un partido espectacular, fantástico, pero controlado atrás. Solo dos veces han encontrado un hueco a nuestro espalda", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

"Hemos ganado de forma merecida. No les pido a los jugadores hacer un fútbol fantástico, les pido jugar sencillo para ganar", afirmó el técnico merengue.

Ancelotti elogió al uruguayo Fede Valverde y a Marco Asensio, autores de los tantos merengues.

Asensio "ha sido determinante para ganar. Ha hecho un buen partido", dijo Ancelotti, para el que Valverde "lo hizo bien".

"Sus calidades, no es solo dinámica, energía, es también leer bien la situaciones, su inteligencia. Ahora, de ahí a decir que es el mejor de mundo, tenemos que esperar un poco", afirmó Carlo Ancelotti.

Con el derbi liguero contra el Atlético a la vuelta de la esquina el domingo, Ancelotti volvió a mostrar sus esperanzas de recuperar al lesionado Karim Benzema.

"Vamos a ver los próximos días, pero no vamos a arriesgar nada. Si se entrena bien el sábado va a jugar, si no está seguro no va a jugar", dijo Ancelotti.