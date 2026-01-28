Champions League: El FC Barcelona remontó al Copenhague en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona vino de atrás en el marcador para ganarlo 4-1 ante el Copenhague en el cierre de la fase liga de la UEFA Champions League en el Spotify Camp Nou.

La visita abrió el marcador sobre el minuto 4' del partido con Viktor Daoason para sorprender al onceno de Hansi Flick, que terminaron con la desventaja por la mínima al medio tiempo.

Segundo tiempo de goles para el FC Barcelona

Para empezar el segundo tiempo, el Barça ya tuvo una doble ocasión y en el 48 llegó el empate. Un gran pase de Olmo en profundidad a Lamine y un pase de la muerte sobre Lewandowski equilibró el partido.

Los azulgrana ya estaban mejor. Olmo, en otra buena intervención, habilitó a Fermín y el andaluz remató al lateral de la red. El escenario era ya otro, la victoria estaba más cerca para los de Flick, todo era cuestión de tiempo.

Y así fue. Lamine Yamal, en el minuto 60, chutó con rosca, el balón rozó en Achouri y se coló en la meta del Copenhague (2-1). El 3-1 fue de penalti, tras una acción sobre Lewandowski. Raphinha anotó el tanto en el minuto 69 que le daba tranquilidad a los azulgrana y le abría las puertas del 'top ocho'.

Aun pudo Cubarsí aumentar la ventaja, con un remate al palo en el 77, pero el 4-1 lo anotó Marcus Rashford en el minuto 85, tras un buen lanzamiento de falta.

El irregular Barça europeo, al final ha redirigido su rumbo y se ha clasificado quinto en la primera fase con lo que ha cumplido su objetivo: evitar una eliminatoria.