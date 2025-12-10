UCL Champions League -  10 de diciembre de 2025 - 15:01

Champions League: El Villarreal se despide de la clasificación tras caer contra el Copenhague

El Villarreal cayó nuevamente en la Champions League, esta vez en la jornada 6 ante el Copenhague, repasa detalles.

El Villarreal se ha despedido virtualmente de sus opciones de clasificación para la segunda fase de la Champions League tras caer derrotado 2-3 este miércoles ante el Copenhague en un encuentro en el que siempre fue a remolque.

Villarreal con una pésima temporada

El encuentro, a vida o muerte ambos equipos, se torció desde el primer minuto para el Villarreal, que tuvo que igualar por dos veces un marcador adverso para recibir un nuevo tanto en el minuto 90, cuando estaba volcado en busca del triunfo.

