Champions League: Equipos clasificados para la fase liga

Ya están clasificados los 36 equipos que disputarán la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

La UEFA Champions League 2025/26 está a punto de comenzar. Este jueves 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo de la Fase Liga en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los 36 equipos clasificados conocerán, pues, a sus rivales durante la primera fase de la máxima competición continental de este año.

Clasificados para la fase liga 2025/26 Champions League

  • Campeón de la UEFA Champions League 2024/25 (1): Paris Saint-Germain (PSG)
  • Campeón de la UEFA Europa League 2024/25 (1): Tottenham
  • Inglaterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea
  • Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
  • España (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
  • Alemania (4): Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
  • Francia (3): Paris Saint-Germain*, Marsella, Mónaco
  • Países Bajos (2): PSV, Ajax
  • Portugal (1): Sporting CP
  • Bélgica (1): Union Saint-Gilloise
  • Turquía (1): Galatasaray
  • Chequia (1): Slavia Praha
  • Ganador del reajuste de la Champions League (1): Olympiacos*
  • Plazas por Rendimiento Europeo (2): Newcastle United, Villarreal
  • Fase de clasificación – ruta de los campeones (5): Bodø/Glimt, Kairat Almaty, Pafos, Qarabag y Copenhagen
  • Fase de clasificación – ruta liga (2): Benfica, Club Brujas
  • *Olympiacos se ha ganado un puesto en la fase liga de la próxima temporada, puesto que el Paris, campeón de la UEFA Champions League, ya se había clasificado gracias a su posición en la liga nacional.
