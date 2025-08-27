La UEFA Champions League 2025/26 está a punto de comenzar. Este jueves 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo de la Fase Liga en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los 36 equipos clasificados conocerán, pues, a sus rivales durante la primera fase de la máxima competición continental de este año.
Champions League Champions League - 27 de agosto de 2025 - 16:36
Champions League: Equipos clasificados para la fase liga
Ya están clasificados los 36 equipos que disputarán la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Te puede interesar:
Champions League: Benfica deja sin Liga de Campeones a José Mourinho
Clasificados para la fase liga 2025/26 Champions League
- Campeón de la UEFA Champions League 2024/25 (1): Paris Saint-Germain (PSG)
- Campeón de la UEFA Europa League 2024/25 (1): Tottenham
- Inglaterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea
- Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- España (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
- Alemania (4): Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Francia (3): Paris Saint-Germain*, Marsella, Mónaco
- Países Bajos (2): PSV, Ajax
- Portugal (1): Sporting CP
- Bélgica (1): Union Saint-Gilloise
- Turquía (1): Galatasaray
- Chequia (1): Slavia Praha
- Ganador del reajuste de la Champions League (1): Olympiacos*
- Plazas por Rendimiento Europeo (2): Newcastle United, Villarreal
- Fase de clasificación – ruta de los campeones (5): Bodø/Glimt, Kairat Almaty, Pafos, Qarabag y Copenhagen
- Fase de clasificación – ruta liga (2): Benfica, Club Brujas
- *Olympiacos se ha ganado un puesto en la fase liga de la próxima temporada, puesto que el Paris, campeón de la UEFA Champions League, ya se había clasificado gracias a su posición en la liga nacional.
En esta nota:
Recomendadas
Champions League
Champions League: Equipos clasificados para la fase liga
Últimas noticias
Copa Mundial de Béisbol U18