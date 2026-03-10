Champions League: FC Barcelona rescató un empate ante el Newcastle en la ida

El FC Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en la ida de los octavo de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido (86'), cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96' Malick Thiaw cometió un penalti sobre Dani Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.

Todo se decidirá en el Spotify Camp Nou pic.twitter.com/UBa2SP7Nhs

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Todo se decidirá en la vuelta - UEFA Champions League

La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Spotify Camp Nou (miércoles 18 de marzo 12:45 pm).

Los de Hansi Flick tendrán el gran apoyo de su afición, por lo que saltarán al terreno de juego en busca de ganar con contundencia y liquidar la llave.

FUENTE: EFE