Champions League: FC Barcelona rescató un empate ante el Newcastle en la ida

El FC Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en la ida de los octavo de final de la UEFA Champions League 2025-2026.
Todo se decidirá en la vuelta - UEFA Champions League
La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Spotify Camp Nou (miércoles 18 de marzo 12:45 pm).
Los de Hansi Flick tendrán el gran apoyo de su afición, por lo que saltarán al terreno de juego en busca de ganar con contundencia y liquidar la llave.
FUENTE: EFE