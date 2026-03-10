Champions League: FC Barcelona rescató un empate ante el Newcastle en la ida

Champions League Champions League -  10 de marzo de 2026 - 17:13

El Newcastle y el FC Barcelona igualaron en un choque de alto nivel en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El FC Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en la ida de los octavo de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido (86'), cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96' Malick Thiaw cometió un penalti sobre Dani Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.

Todo se decidirá en la vuelta - UEFA Champions League

La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Spotify Camp Nou (miércoles 18 de marzo 12:45 pm).

Los de Hansi Flick tendrán el gran apoyo de su afición, por lo que saltarán al terreno de juego en busca de ganar con contundencia y liquidar la llave.

