Champions League
Champions League: Tabla de posiciones en la jornada 6
Sigue a continuación la tabla de posiciones de la jornada 6 de la fase liga de la UEFA Champions League.
La fase liga de la UEFA Champions League continua, esta vez con su jornada 6, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Arsenal - 18
- Bayern Múnich - 15
- PSG - 13
- Manchester City- 13
- Atalanta - 13
- Inter - 12
- Real Madrid - 12
- Atlético de Madrid - 12
- Liverpool - 12
- Borussia Dortmund - 11
- Tottenham - 11
- Newcastle - 10
- Chelsea - 10
- Sporting CP - 10
- FC Barcelona - 10
- Olympique de Marsella - 9
- Juventus - 9
- Galatasaray - 9
- Mónaco - 9
- Leverkusen -9
- PSV - 8
- Qarabag - 7
- Napoli - 7
- Copenhagen - 7
- Benfica - 6
- Pafos - 6
- Union SG - 6
- Athletic Club - 5
- Olympiacos - 5
- Frankfurt - 4
- Brujas - 4
- Bodo / Glimt - 3
- Slavia Praga - 3
- Ajax - 3
- Villarreal - 1
- Kairat Almaty - 1
