Champions League: EN VIVO tabla de goleadores

Goleadores
- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 13
- Harry Kane (Bayern Múnich) - 8
- Erling Haaland (Manchester City) 7
- Victor Osimhen (Galatasaray) 6
- Anthony Gordon (Newcastle) 6
- Fermín López (FC Barcelona) 5
- Harvey Barnes (Newcastle) 5
- Vitinha (PSG) - 5
- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 5
- Gorka Guruzeta (Athletic Club) 5
- Marcus Rashford (FC Barcelona) 4
- Lamine Yamal (FC Barcelona) 3
- Luis Suárez (Sporting de Lisboa) 4
- Scott McTominay (Napoli) 4
- Lautaro Martínez (Inter) 4
- Igor Paixão (Olympique de Marsella) 4
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 4
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) - 4
- Camilo Durán (Qarabag) - 4
- Dominik Szoboszlai (Liverpool) 4
- Viktor Gyökeres (Arsenal) - 4
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) 4
- Couhaib Driouech (PSV) 3
- Ismael Saibari (PSV) 3
- Ricardo Pepi (PSV) - 3
- Jordan Larsson (Copenhague) 3
- Viktor Dadason (Copenhague) 3
- Oscar Gloukh (Ajax) 3
- Dusan Vlahovic (Juventus) - 3
- Weston McKennie (Juventus) 3
- Luis Díaz (Bayern Múnich) 3
- Lennart Karl (Bayern Múnich) 3
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund) - 3
- Leandro Andrade (Qarabag) - 3
- Noni Madueke (Arsenal) - 3
- Pierre Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) - 3
- Mason Greenwood (Olympique Marsella) - 3
- Folarin Balogun (Mónaco) 3
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen) 3
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 3
- Rasmus Hojlund (Napoli) 3
- Rayan Cherki (Manchester City) 3
- Gelson Martins (Olimpiacos) 3
- João Pedro (Chelsea) - 3
- Kasper Høgh (Bodo / Glimt) 3
- Randal Kolo Muani (Tottenham) 3
- Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise ) - 3
- Robert Navarro (Athletic) 2
- Jude Bellingham (Real Madrid) 2
- Lazar Samardzic (Atalanta) 2
- Charles de Keteleare (Atalanta) 2
- Gianluca Scamacca (Atalanta) 2
- Jordan Teze (Mónaco) 2
- Tani Oluwaseyi (Villarreal) 2
- Phil Foden (Manchester City) 2
- Nicolò Tresoldi (Club Brujas) 2
- Hans Vanaken (Club Brujas) 2
- Carlos Forbs (Club Brujas) 2
- Mamadou Diakhon (Club Brujas) 2
- Romeo Vermant (Club Brujas) 2
- Aleksandar Stankovic (Club Brujas) 2
- Micky van de Ven (Tottenham) 2
- Dominic Solanke (Tottenham) 2
- Yunus Akgün (Galatasaray) 2
- Désiré Doué (PSG) - 2
- Nuno Mendes (PSG) - 2
- Willian Pacho (PSG) - 2
- Marcus Thuram (Inter) - 2
- Denzel Dumfries (Inter) 2
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid) 2
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) 2
- Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) 2
- El Hadji Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) - 2
- Jonathan Burkardt (Frankfurt) 2
- Can Uzun (Frankfurt) 2
- Ansgar Knauff (Frankfurt) 2
- Mikel Merino (Arsenal) -2
- Gabriel Jesus (Arsenal) - 2
- Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) - 2
- Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - 2
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 2
- Daniel Svensson (Borussia Dortmund) 2
- Julian Brandt (Borussia Dortmund) - 2
- Guus Til (PSV) - 2
- Dennis Man (PSV) - 2
- Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 2
- Aleix García (Bayer Leverkusen) 2
- Virgil van Dijk (Liverpool) - 2
- Cody Gackpo (Liverpool) 2
- Alexis Mac Allister (Liverpool) 2
- Mohamed Salah (Liverpool) - 2
- Hugo Ekitike (Liverpool) 2
- Nicolas Jackson (Bayern Múnich) 2
- Ferran Torres (FC Barcelona) 2
- Jules Koundé (FC Barcelona) 2
- Robert Lewandowski (FC Barcelona) 2
- Estêvão Willian (Chelsea) 2
- Moisés Caicedo (Chelsea) 2
- Ayoub El Kaabi (Olympiacos) 2
- Mehdi Taremi (Olympiacos) 2
- Leandro Barreiro (Benfica): 2
- Vangelis Pavlidis (Benfica) - 2
- Andreas Schjelderup (Benfica) - 2
- Jonathan David (Juventus) 2
- Francisco Trincao (Sporting Lisbao) 2
- Alisson Santos (Sporting Lisbao) 2
- Mislav Oršic (Pafos) 2
- Kasper Dolberg (Ajax) 2
- Promise David (Union SG) - 1
- Anouar Ait El Hadj (Union SG) - 1
- Kevin Mac Allister (Union SG) - 1
- Ruben van Bommel (PSV) - 1
- Ivan Perisic (PSV) 1
- Leandro Trossard (Arsenal) - 1
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - 1
- Kai Havertz (Arsenal) - 1
- Jurrien Timber (Arsenal) - 1
- Enzo Barrenechea (Benfica) - 1
- Samuel Dahl (Benfica) 1
- Richard Ríos (Benfica): 1
- Antolity Trubin (Benfica) - 1
- Timothy Weah (Olympique Marsella) - 1
- Emmanuel Addai (Qarabag) 1
- Matheus Silva (Qarabag) 1
- Abdellah Zoubir (Qarabag) 1
- Oleksiy Kashchuk (Qarabag) - 1
- Marko Jankovic (Qarabag) -1
- Bahlul Mustafazada (Qarabag): 1
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
- Fábio Silva (Borussia Dortmund) - 1
- Yan Couto (Borussia Dortmund) - 1
- Kenan Yildiz (Juventus) - 1
- Lloyd Kelly (Juventus) - 1
- Lois Openda (Juventus) 1
- Nico Serrano (Athletic) 1
- Oihan Sancet (Athletic) 1
- Bassi (Bodo/Glimt) - 1
- Fet (Bodo/Glimt) - 1
- Sondre Brunstad Fet (Bodo / Glimt) 1
- Haitam Aleesami (Bodo / Glimt) 1
- Fredik Sjovold (Bodo / Glimt) 1
- Andreas Helmersen - 1
- Marquinhos (PSG) - 1
- Ousmane Dembélé (PSG) - 1
- Senny Mayulu (PSG) 1
- Goncalo Ramos (PSG) - 1
- Joao Neves (PSG) 1
- Fabián Ruiz (PSG) 1
- Andrew Robertson (Liverpool) - 1
- Ibrahima Konaté (Liverpool) 1
- Florian Wirtz (Liverpool) 1
- Federico Chiesa (Liverpool) 1
- Cole Palmer (Chelsea) - 1
- Marc Guiu (Chelsea) 1
- Tyrique George (Chelsea) 1
- Alejandro Garnacho (Chelsea) 1
- Liam Delap (Chelsea) 1
- Enzo Fernández (Chelsea) 1
- Robert Vinicius Rodrigues (Copenhague) 1
- Andreas Cornelius (Copenhague) 1
- Elias Achouri (Copenhague) 1
- Mohamed Elyounoussi (Copenhague) 1
- Raphael Onyedika (Club Brujas) 1
- Brandon Mechele (Club Brujas) 1
- Christos Tzolis (Club Brujas) 1
- Christian Kofane (Bayer Leverkusen) 1
- Ansu Fati (Mónaco): 1
- Eric Dier (Mónaco) 1
- Takumi Minamino (Mónaco) 1
- Rasmus Kristensen (Frankfurt) 1
- Farés Chaibi (Frankfurt) 1
- Jeremy Doku (Manchester City) 1
- Bernardo Silva (Manchester City) 1
- Nico O'Reilly (Manchester City) 1
- Mario Pašalic (Atalanta) 1
- Ademola Lookman (Atalanta) 1
- Éderson (Atalanta) 1
- Kamaldeen Sulemana (Atalanta) 1
- Eduardo Camavinga (Real Madrid) 1
- Franco Mastantuono (Real Madrid) 1
- Brahim Díaz (Real Madrid) 1
- Vini Jr (Real Madrid) 1
- Rodrygo (Real Madrid) 1
- Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) 1
- Dávid Hancko (Atlético de Madrid) 1
- Robin Le Normand (Atlético de Madrid) 1
- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 1
- Conor Gallagher (Atlético de Madrid) 1
- José María Giménez (Atlético de Madrid) 1
- Michael Olise (Bayern Múnich) 1
- Serge Gnabry (Bayern Múnich) 1
- Jonathan Tah (Bayern Múnich) 1
- Raphaël Guerreiro (Bayern Múnich) 1
- Jamal Musiala (Bayern Múnich) 1
- Derrick Luckassen (Pafos) 1
- David Luiz (Pafos) 1
- Ivan Sunjic (Pafos) 1
- Vlad Dragomir (Pafos) 1
- Bruno (Pafos) 1
- Anderson (Pafos) 1
- Brennan Johnson (Tottenham) 1
- Cuti Romero (Tottenham) 1
- Xavi Simons (Tottenham) 1
- Mohammed Kudus (Tottenham) 1
- Wilson Odobert (Tottenham) 1
- Joao Palhinha (Tottenham) 1
- Richarlison (Tottenham) 1
- Nick Woltemade (Newcastle)
- Dan Burn (Newcastle) 1
- Joelinton (Newcastle) 1
- Lewis Miley (Newcastle) 1
- Yoane Wissa (Newcastle) 1
- Joe Willock (Newcastle) 1
- Geroges Mikautadze (Villarreal) 1
- Santiago Comesaña (Villarreal) 1
- Renato Veiga (Villarreal) 1
- Maximiliano Araujo (Sporting de Lisboa1)
- Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa1)
- Geny Catamo (Sporting Lisboa) 1
- Geovany Quenda (Sporting Lisbao) 1
- Chiquinho (Olympiacos) 1
- Costinha (Olympiacos) 1
- Santiago Hezze (Olympiacos) 1
- Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán) 1
- Petar Sucic (Inter de Milán) 1
- Carlos Augusto (Inter de Milán) 1
- Francesco Pio Esposito (Inter de Milán) 1
- Piotr Zielinski (Inter de Milán) 1
- Federico Di Marco (Inter) 1
- Andy Diouf (Inter) 1
- Wout Weghorst (Ajax) 1
- Oliver Edvardsen (Ajax) 1
- Anton Gaaei (Ajax) 1
- Ross Sykes (Union Saint-Gilloise): 1
- Ofri Arad (Kairat Almaty) 1
- Adilet Sadybekov (Kairat Almaty) 1
- Dastan Satpayev (Kairat Almaty) 1
- OlzhasBaibek (Kairat Almaty) 1
- Jorginho (Kairat Almaty) 1
- Ricardinho (Kairat Almaty) 1
- Promise David (Union Saint-Gilloise): 1
- Ole Didrik Blomberg (Bodo Glimt): 1
- Samy Mmaee (Napoli): 1
- Antonio Vergara (Napoli): 1
- Vasil Kušej (Slavia Praga): 1
- Stepan Chaloupek (Slavia Praga): 1
- Khéphren Thuram: (Juventus): 1
- Dani Olmo (FC Barcelona) 1
- Raphinha (FC Barcelona) 1
- Marcus Rashford (FC Barcelona) 1
Autogoles
Luiz Júnior (Villarreal) - 1
Trevoh Chalobah (Chelsea) - 1
Panfelis Hatzidiakos (Copenhague) 1
Davinson Sánchez (Galatasaray)
Wilfried Singo (Galatasaray) 1
Richard Ríos (Benfica) 1
Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 1
Alessandro Buongiorno (Napoli) 1
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
Christos Tzolis (Brujas) 1
Jules Kounde (FC Barcelona)
Robert Lewandowski (FC Barcelona) 1
Joshua Kimmich (Bayern Múnich) 1
David Zima (Slavia Praga)
Bruno Guimaraes (Newcastle) : 1
Thilo Kehrer (Mónaco) 1
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) 1
Facundo Medina (Olympique Marsella) 1