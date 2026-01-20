Champions League: EN VIVO tabla de goleadores

EN VIVO

Champions League 

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2025 / 2026, en su emocionante fase de liga.

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2025 / 2026, en su emocionante fase de liga, con una gran lucha en la cima.

Tabla de goleadores de la Champions League

Goleadores

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) - 13
  • Harry Kane (Bayern Múnich) - 8
  • Erling Haaland (Manchester City) 7
  • Victor Osimhen (Galatasaray) 6
  • Anthony Gordon (Newcastle) 6
  • Fermín López (FC Barcelona) 5
  • Harvey Barnes (Newcastle) 5
  • Vitinha (PSG) - 5
  • Gabriel Martinelli (Arsenal) - 5
  • Gorka Guruzeta (Athletic Club) 5
  • Marcus Rashford (FC Barcelona) 4
  • Lamine Yamal (FC Barcelona) 3
  • Luis Suárez (Sporting de Lisboa) 4
  • Scott McTominay (Napoli) 4
  • Lautaro Martínez (Inter) 4
  • Igor Paixão (Olympique de Marsella) 4
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 4
  • Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) - 4
  • Camilo Durán (Qarabag) - 4
  • Dominik Szoboszlai (Liverpool) 4
  • Viktor Gyökeres (Arsenal) - 4
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) 4
  • Couhaib Driouech (PSV) 3
  • Ismael Saibari (PSV) 3
  • Ricardo Pepi (PSV) - 3
  • Jordan Larsson (Copenhague) 3
  • Viktor Dadason (Copenhague) 3
  • Oscar Gloukh (Ajax) 3
  • Dusan Vlahovic (Juventus) - 3
  • Weston McKennie (Juventus) 3
  • Luis Díaz (Bayern Múnich) 3
  • Lennart Karl (Bayern Múnich) 3
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund) - 3
  • Leandro Andrade (Qarabag) - 3
  • Noni Madueke (Arsenal) - 3
  • Pierre Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) - 3
  • Mason Greenwood (Olympique Marsella) - 3
  • Folarin Balogun (Mónaco) 3
  • Malik Tillman (Bayer Leverkusen) 3
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 3
  • Rasmus Hojlund (Napoli) 3
  • Rayan Cherki (Manchester City) 3
  • Gelson Martins (Olimpiacos) 3
  • João Pedro (Chelsea) - 3
  • Kasper Høgh (Bodo / Glimt) 3
  • Randal Kolo Muani (Tottenham) 3
  • Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise ) - 3
  • Robert Navarro (Athletic) 2
  • Jude Bellingham (Real Madrid) 2
  • Lazar Samardzic (Atalanta) 2
  • Charles de Keteleare (Atalanta) 2
  • Gianluca Scamacca (Atalanta) 2
  • Jordan Teze (Mónaco) 2
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal) 2
  • Phil Foden (Manchester City) 2
  • Nicolò Tresoldi (Club Brujas) 2
  • Hans Vanaken (Club Brujas) 2
  • Carlos Forbs (Club Brujas) 2
  • Mamadou Diakhon (Club Brujas) 2
  • Romeo Vermant (Club Brujas) 2
  • Aleksandar Stankovic (Club Brujas) 2
  • Micky van de Ven (Tottenham) 2
  • Dominic Solanke (Tottenham) 2
  • Yunus Akgün (Galatasaray) 2
  • Désiré Doué (PSG) - 2
  • Nuno Mendes (PSG) - 2
  • Willian Pacho (PSG) - 2
  • Marcus Thuram (Inter) - 2
  • Denzel Dumfries (Inter) 2
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid) 2
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) 2
  • Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) 2
  • El Hadji Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) - 2
  • Jonathan Burkardt (Frankfurt) 2
  • Can Uzun (Frankfurt) 2
  • Ansgar Knauff (Frankfurt) 2
  • Mikel Merino (Arsenal) -2
  • Gabriel Jesus (Arsenal) - 2
  • Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) - 2
  • Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - 2
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 2
  • Daniel Svensson (Borussia Dortmund) 2
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund) - 2
  • Guus Til (PSV) - 2
  • Dennis Man (PSV) - 2
  • Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 2
  • Aleix García (Bayer Leverkusen) 2
  • Virgil van Dijk (Liverpool) - 2
  • Cody Gackpo (Liverpool) 2
  • Alexis Mac Allister (Liverpool) 2
  • Mohamed Salah (Liverpool) - 2
  • Hugo Ekitike (Liverpool) 2
  • Nicolas Jackson (Bayern Múnich) 2
  • Ferran Torres (FC Barcelona) 2
  • Jules Koundé (FC Barcelona) 2
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona) 2
  • Estêvão Willian (Chelsea) 2
  • Moisés Caicedo (Chelsea) 2
  • Ayoub El Kaabi (Olympiacos) 2
  • Mehdi Taremi (Olympiacos) 2
  • Leandro Barreiro (Benfica): 2
  • Vangelis Pavlidis (Benfica) - 2
  • Andreas Schjelderup (Benfica) - 2
  • Jonathan David (Juventus) 2
  • Francisco Trincao (Sporting Lisbao) 2
  • Alisson Santos (Sporting Lisbao) 2
  • Mislav Oršic (Pafos) 2
  • Kasper Dolberg (Ajax) 2
  • Promise David (Union SG) - 1
  • Anouar Ait El Hadj (Union SG) - 1
  • Kevin Mac Allister (Union SG) - 1
  • Ruben van Bommel (PSV) - 1
  • Ivan Perisic (PSV) 1
  • Leandro Trossard (Arsenal) - 1
  • Gabriel Magalhães (Arsenal) - 1
  • Kai Havertz (Arsenal) - 1
  • Jurrien Timber (Arsenal) - 1
  • Enzo Barrenechea (Benfica) - 1
  • Samuel Dahl (Benfica) 1
  • Richard Ríos (Benfica): 1
  • Antolity Trubin (Benfica) - 1
  • Timothy Weah (Olympique Marsella) - 1
  • Emmanuel Addai (Qarabag) 1
  • Matheus Silva (Qarabag) 1
  • Abdellah Zoubir (Qarabag) 1
  • Oleksiy Kashchuk (Qarabag) - 1
  • Marko Jankovic (Qarabag) -1
  • Bahlul Mustafazada (Qarabag): 1
  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
  • Fábio Silva (Borussia Dortmund) - 1
  • Yan Couto (Borussia Dortmund) - 1
  • Kenan Yildiz (Juventus) - 1
  • Lloyd Kelly (Juventus) - 1
  • Lois Openda (Juventus) 1
  • Nico Serrano (Athletic) 1
  • Oihan Sancet (Athletic) 1
  • Bassi (Bodo/Glimt) - 1
  • Fet (Bodo/Glimt) - 1
  • Sondre Brunstad Fet (Bodo / Glimt) 1
  • Haitam Aleesami (Bodo / Glimt) 1
  • Fredik Sjovold (Bodo / Glimt) 1
  • Andreas Helmersen - 1
  • Marquinhos (PSG) - 1
  • Ousmane Dembélé (PSG) - 1
  • Senny Mayulu (PSG) 1
  • Goncalo Ramos (PSG) - 1
  • Joao Neves (PSG) 1
  • Fabián Ruiz (PSG) 1
  • Andrew Robertson (Liverpool) - 1
  • Ibrahima Konaté (Liverpool) 1
  • Florian Wirtz (Liverpool) 1
  • Federico Chiesa (Liverpool) 1
  • Cole Palmer (Chelsea) - 1
  • Marc Guiu (Chelsea) 1
  • Tyrique George (Chelsea) 1
  • Alejandro Garnacho (Chelsea) 1
  • Liam Delap (Chelsea) 1
  • Enzo Fernández (Chelsea) 1
  • Robert Vinicius Rodrigues (Copenhague) 1
  • Andreas Cornelius (Copenhague) 1
  • Elias Achouri (Copenhague) 1
  • Mohamed Elyounoussi (Copenhague) 1
  • Raphael Onyedika (Club Brujas) 1
  • Brandon Mechele (Club Brujas) 1
  • Christos Tzolis (Club Brujas) 1
  • Christian Kofane (Bayer Leverkusen) 1
  • Ansu Fati (Mónaco): 1
  • Eric Dier (Mónaco) 1
  • Takumi Minamino (Mónaco) 1
  • Rasmus Kristensen (Frankfurt) 1
  • Farés Chaibi (Frankfurt) 1
  • Jeremy Doku (Manchester City) 1
  • Bernardo Silva (Manchester City) 1
  • Nico O'Reilly (Manchester City) 1
  • Mario Pašalic (Atalanta) 1
  • Ademola Lookman (Atalanta) 1
  • Éderson (Atalanta) 1
  • Kamaldeen Sulemana (Atalanta) 1
  • Eduardo Camavinga (Real Madrid) 1
  • Franco Mastantuono (Real Madrid) 1
  • Brahim Díaz (Real Madrid) 1
  • Vini Jr (Real Madrid) 1
  • Rodrygo (Real Madrid) 1
  • Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) 1
  • Dávid Hancko (Atlético de Madrid) 1
  • Robin Le Normand (Atlético de Madrid) 1
  • Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 1
  • Conor Gallagher (Atlético de Madrid) 1
  • José María Giménez (Atlético de Madrid) 1
  • Michael Olise (Bayern Múnich) 1
  • Serge Gnabry (Bayern Múnich) 1
  • Jonathan Tah (Bayern Múnich) 1
  • Raphaël Guerreiro (Bayern Múnich) 1
  • Jamal Musiala (Bayern Múnich) 1
  • Derrick Luckassen (Pafos) 1
  • David Luiz (Pafos) 1
  • Ivan Sunjic (Pafos) 1
  • Vlad Dragomir (Pafos) 1
  • Bruno (Pafos) 1
  • Anderson (Pafos) 1
  • Brennan Johnson (Tottenham) 1
  • Cuti Romero (Tottenham) 1
  • Xavi Simons (Tottenham) 1
  • Mohammed Kudus (Tottenham) 1
  • Wilson Odobert (Tottenham) 1
  • Joao Palhinha (Tottenham) 1
  • Richarlison (Tottenham) 1
  • Nick Woltemade (Newcastle)
  • Dan Burn (Newcastle) 1
  • Joelinton (Newcastle) 1
  • Lewis Miley (Newcastle) 1
  • Yoane Wissa (Newcastle) 1
  • Joe Willock (Newcastle) 1
  • Geroges Mikautadze (Villarreal) 1
  • Santiago Comesaña (Villarreal) 1
  • Renato Veiga (Villarreal) 1
  • Maximiliano Araujo (Sporting de Lisboa1)
  • Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa1)
  • Geny Catamo (Sporting Lisboa) 1
  • Geovany Quenda (Sporting Lisbao) 1
  • Chiquinho (Olympiacos) 1
  • Costinha (Olympiacos) 1
  • Santiago Hezze (Olympiacos) 1
  • Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán) 1
  • Petar Sucic (Inter de Milán) 1
  • Carlos Augusto (Inter de Milán) 1
  • Francesco Pio Esposito (Inter de Milán) 1
  • Piotr Zielinski (Inter de Milán) 1
  • Federico Di Marco (Inter) 1
  • Andy Diouf (Inter) 1
  • Wout Weghorst (Ajax) 1
  • Oliver Edvardsen (Ajax) 1
  • Anton Gaaei (Ajax) 1
  • Ross Sykes (Union Saint-Gilloise): 1
  • Ofri Arad (Kairat Almaty) 1
  • Adilet Sadybekov (Kairat Almaty) 1
  • Dastan Satpayev (Kairat Almaty) 1
  • OlzhasBaibek (Kairat Almaty) 1
  • Jorginho (Kairat Almaty) 1
  • Ricardinho (Kairat Almaty) 1
  • Promise David (Union Saint-Gilloise): 1
  • Ole Didrik Blomberg (Bodo Glimt): 1
  • Samy Mmaee (Napoli): 1
  • Antonio Vergara (Napoli): 1
  • Vasil Kušej (Slavia Praga): 1
  • Stepan Chaloupek (Slavia Praga): 1
  • Khéphren Thuram: (Juventus): 1
  • Dani Olmo (FC Barcelona) 1
  • Raphinha (FC Barcelona) 1
  • Marcus Rashford (FC Barcelona) 1

Autogoles

Luiz Júnior (Villarreal) - 1

Trevoh Chalobah (Chelsea) - 1

Panfelis Hatzidiakos (Copenhague) 1

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Wilfried Singo (Galatasaray) 1

Richard Ríos (Benfica) 1

Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 1

Alessandro Buongiorno (Napoli) 1

Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1

Christos Tzolis (Brujas) 1

Jules Kounde (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) 1

Joshua Kimmich (Bayern Múnich) 1

David Zima (Slavia Praga)

Bruno Guimaraes (Newcastle) : 1

Thilo Kehrer (Mónaco) 1

Marcos Llorente (Atlético de Madrid) 1

Facundo Medina (Olympique Marsella) 1

