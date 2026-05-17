Napoli asegura boleto a Champions League y Juventus se queda corto vs Fiorentina

Dos goles en la primera media hora, entre los minutos 21 y 27, sellaron la clasificación para la Champions League del Napoli , que se impuso por 0-3 al descendido Pisa para asegurar su objetivo en la segunda posición del campeonato italiano.

Ya tiene seguro un puesto entre los cuatro primeros de la tabla, por su triunfo y por la secuencia de los restantes resultados, además en su reencuentro con el éxito después de dos jornadas sin ganar y con tan solo una victoria en los cinco encuentros precedentes hasta que visitó al último de la tabla, que enlazó su octava derrota, sentenciado en 27 minutos.

El 0-1 fue de Scott McTominay, certero con un remate raso con la derecha que alejó del foco del portero Semper. El 0-2, ya en el 27, fue de Rrahmani tras un saque de esquina, al que alcanzó el guardameta pero ya dentro de su portería, sin poder evitar la sentencia del choque con aún más de una hora por disputarse en Pisa. El 0-3, ya en el 92, fue de Hojlund para ampliar la diferencia.

La Juventus no pudo con la Fiorentina

Después de diez jornadas consecutivas sin derrota, con seis victorias y cuatro empates, el Juventus cometió un error inoportuno, perdió por 0-2 con el Fiorentina y no depende de sí mismo en la última jornada para ir a la Liga de Campeones, superado en la clasificación por el Milan, el Roma y el Como.

Los avisos recientes, con dos igualadas en las últimas tres citas, fueron más allá con una derrota en su territorio que lo complica todo.

No sólo debe ganar el próximo fin de semana el derbi contra el Torino, sino esperar que dos de esos tres citados rivales directos tropiecen en sus respectivos compromisos.

El 0-1 en el minuto 34 de Ndour, con un derechazo cruzado dentro del área, advirtió todo lo que se le venía encima al Juventus, que lamentó un gol anulado a Dusan Vlahovic, en su despedida de su afición, por un mínimo fuera de juego determinado a través del VAR.

En plena ofensiva del Juventus, Mandragora marcó el golazo del 0-2, con un zurdazo extraordinario a la escuadra, por potencia, colocación, ejecución… El equipo de David de Gea, ya salvado, enlazaba cuatro jornadas sin ganar.

FUENTE: EFE