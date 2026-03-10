Champions League: XI del FC Barcelona vs Newcastle en la ida de los octavos de final FOTO: FC BARCELONA

Impulsado por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación de Pedro González 'Pedri', el FC Barcelona tratará de imponer este martes su condición de favorito en la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James' Park contra el Newcastle (3:00 pm).

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse