Champions League: XI del FC Barcelona vs Newcastle en la ida de los octavos de final

El técnico alemán Hansi Flick reveló el once inicial del FC Barcelona para enfrentar al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Impulsado por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación de Pedro González 'Pedri', el FC Barcelona tratará de imponer este martes su condición de favorito en la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James' Park contra el Newcastle (3:00 pm).

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Las lesiones son un quebradero de cabeza para el entrenador alemán Hansi Flick, que no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, ni con los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

XI DEL FC BARCELONA VS NEWCASTLE - CHAMPIONS LEAGUE

Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Robert Lewandowski.

FUENTE: EFE

