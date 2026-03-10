Champions League: XI del FC Barcelona vs Newcastle en la ida de los octavos de final

Impulsado por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación de Pedro González 'Pedri', el FC Barcelona tratará de imponer este martes su condición de favorito en la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James' Park contra el Newcastle (3:00 pm).
Las lesiones son un quebradero de cabeza para el entrenador alemán Hansi Flick, que no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, ni con los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.
XI DEL FC BARCELONA VS NEWCASTLE - CHAMPIONS LEAGUE
Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Robert Lewandowski.
FUENTE: EFE