El Benfica denuncia campaña de difamación a Gianluca Prestianni

El Benfica reiteró este miércoles que "apoya y cree" en su extremo argentino Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior y denunció una "campaña de difamación" contra él.

En un comunicado en su página web, el Benfica asegura que el comportamiento de Prestianni "siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica".

Por ello, "lamenta la campaña de difamación de la que ha sido víctima el jugador", reza el texto.

Benfica apoya a Gianluca Prestianni

El club lisboeta afirmó que "afronta con total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA", tras los incidentes ocurridos en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones.

"El Club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e intransigente con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que coinciden con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio su mayor símbolo", destacó.

El incidente se produjo en el partido del martes entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeoones, que ganó 0-1 el equipo merengue con un gol de Vini Jr.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.