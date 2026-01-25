Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo tendrá un crucial partido en la última jornada (8) de la fase liga de la UEFA Champions League , cuando enfrente al Club Brujas.

Amir no sumó minutos en el último encuentro de los olímpicos en la Ligue 1, el sábado 24 de enero, donde vencieron 3-1 al Lens en el Estadio Vélodrome.

Por su parte, Murillo jugó todo el partido el pasado 21 de enero en la derrota 0-3 ante el Liverpool en la Liga de Campeones.

Los dirigidos por Roberto De Zerbi actualmente marchan en la posición 19 con 9 puntos y están obligados a ganar si quieren seguir con vida en la competición, teniendo en cuenta que los clubes clasificados del uno al ocho se clasifican para los octavos de final y los equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto se clasifican para los play-offs de la fase eliminatoria. Los conjuntos clasificados del 25 al 36 quedan eliminados.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo en la Champions League?

El lateral canalero de 29 años y el Marsella jugarán ante el Club Brujas de Bélgica en el Estadio Jan Breydel.

El choque se jugará el miércoles 28 de enero a las 3:00 p.m.