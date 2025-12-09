Michael Amir Murillo y su mensaje tras volver a la acción con el Olympique de Marsella

El lateral panameño Michael Amir Murillo publicó un mensaje en sus redes sociales, después de ser titular en la Champions League, durante la victoria del Olympique de Marsella 3-2 sobre el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.
"Que bien se siente estar de vuelta después de tanto tiempo, en un estadio muy especial para mi, muchos momentos inolvidables , Allez OM", escribió Amir en su cuenta de Instagram, luego de jugar en la casa del Anderlecht, su ex equipo.
Números de Michael Amir Murillo vs Union Saint Gilloise
El canalero disputó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 3 despejes, 6 recuperaciones, 4/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos, 98 toques de balón, 2/3 en regates y 68/79 (86%) en pases precisos.