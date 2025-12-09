Michael Amir Murillo y su mensaje tras volver a la acción con el Olympique de Marsella

El lateral panameño Michael Amir Murillo publicó un mensaje en sus redes sociales, después de ser titular en la Champions League , durante la victoria del Olympique de Marsella 3-2 sobre el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Murillo jugó su primer partido desde el pasado 8 de noviembre. El seleccionado nacional de 29 años había sufrido una lesión muscular en el muslo izquierdo según confirmó el equipo francés el pasado 20 de noviembre y debido a eso no pudo disputar los últimos dos partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF y dos encuentros de la Ligue 1.

"Que bien se siente estar de vuelta después de tanto tiempo, en un estadio muy especial para mi, muchos momentos inolvidables , Allez OM", escribió Amir en su cuenta de Instagram, luego de jugar en la casa del Anderlecht, su ex equipo.

Números de Michael Amir Murillo vs Union Saint Gilloise

El canalero disputó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 3 despejes, 6 recuperaciones, 4/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos, 98 toques de balón, 2/3 en regates y 68/79 (86%) en pases precisos.