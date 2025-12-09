Champions League Champions League -  9 de diciembre de 2025 - 18:30

Michael Amir Murillo y su mensaje tras volver a la acción con el Olympique de Marsella

El lateral panameño Michael Amir Murillo publicó un mensaje en sus redes sociales, después de ser titular en la Champions League.

Michael Amir Murillo y su mensaje tras volver a la acción con el Olympique de Marsella

Michael Amir Murillo y su mensaje tras volver a la acción con el Olympique de Marsella

FOTO: AMIR MURILLO

El lateral panameño Michael Amir Murillo publicó un mensaje en sus redes sociales, después de ser titular en la Champions League, durante la victoria del Olympique de Marsella 3-2 sobre el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

"Que bien se siente estar de vuelta después de tanto tiempo, en un estadio muy especial para mi, muchos momentos inolvidables , Allez OM", escribió Amir en su cuenta de Instagram, luego de jugar en la casa del Anderlecht, su ex equipo.

Números de Michael Amir Murillo vs Union Saint Gilloise

El canalero disputó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 3 despejes, 6 recuperaciones, 4/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos, 98 toques de balón, 2/3 en regates y 68/79 (86%) en pases precisos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Michael Amir Murillo titular vs el Royale Union Saint-Gilloise

Olympique Marsella cae ante el Lille con gol de Mbappé y Amir Murillo estuvo en la banca

Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella

Recomendadas

Últimas noticias